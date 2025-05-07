房屋稅2.0雙北吵不停 白話文解釋一次看懂稅單錯在哪

今年是房屋稅2.0新制首次開徵，雙北市傳出不少民眾自住房屋被錯列為「非自住」，導致房屋稅暴漲，引發民怨。新北民進黨籍議員戴瑋姍質疑新北有8萬張稅單誤開，新北市政府今晚澄清實際誤列案件僅約1,000件，主因是新舊制系統轉換初期未完全勾稽，與台北市因系統設定錯誤導致5萬件停車空間課錯稅的情形不同，兩者性質大異。

事件初期台北首先爆出產出5萬張錯誤稅單，外界關心新北有多少稅單發生同樣情形，新北稅捐處解釋稅務系統係由中央統一建置，新北市案件數初估約千件，但與北市5萬件大幅落差，導致外界產生質疑，認為新北稅捐處掩蓋事實，民進黨籍議員戴瑋姍因此質疑新北有8萬張稅單誤開，反遭財政局表示「請不要重現餵藥案造謠誤導民眾」，引爆民進黨團總召廖宜琨痛批財政局說法混淆視聽，無視議員依法監督權利，挑起政治對立轉移焦點。

稅制複雜使許多民眾不明就裡，這次的房屋稅2.0新制有三大變革，包括自住房屋須設籍、全國歸戶以及自住與非自住稅率明顯拉開，自住稅率為1%至1.5%，非自住則為2%至4.8%。新北市稅捐處表示因部分民眾未在期限內完成設籍或申報，系統便自動列為非自住，因此產生補件情形，截至5月2日，已有1.1萬件補申請案，並非稅單誤開，而是民眾未完成程序所致。

相較之下，台北市房屋稅誤課問題出在系統設定瑕疵，導致約5萬筆自住房屋所屬的地上停車空間，被錯認為非自住用途，課以較高稅率。台北市稅捐處已承認疏失，承諾重新開立稅單，並針對已繳納者主動辦理退稅。此為系統設計錯誤，與新北市因民眾自行未設籍或未申報造成的課稅結果有本質差異。

新北市王先生原住單一自住房屋，卻因未設籍被列為非自住，房屋稅率從1%變為3.2%，稅金暴增逾3倍。經查是設籍資料未與系統勾稽所致，新北市稅捐處因此重審稅單，符合資格者可申請退稅。財政部也將申請期限延至6月2日，呼籲尚未完成設籍或出租申報的民眾盡快補件。

新北市稅捐處表示，房屋稅開徵件數高達184萬，占全國約20%，為全國第一大。為避免錯課，市府自去年8月即開始兩波輔導宣導，提醒民眾辦理設籍及出租申報。此次錯誤件數僅約千件，已展延繳納期限，並主動重核補正，與台北市大規模誤開形成鮮明對比。

綜合來看，雙北雖皆有稅單引發民怨，但新北市以「民眾申報不及」為主，台北市則為「系統設定錯誤」，新北誤課約千件，台北則達5萬件。兩市問題成因、影響範圍與責任歸屬不同，民眾若有疑問應依各市公告流程查詢補件或退稅辦法，避免受到錯誤資訊誤導。