為加速貨物通關 關務署提醒正確申報機器零件稅則

由於近期發現有業者報運時，誤報機器零件。臺北關表示，業者報運進口已列專屬稅則之機器零件，如第8481節之「栓塞、旋塞、閥等」、8482節之「滾珠或滾子軸承」、8483節之「齒輪、曲柄、軸承殼、平軸承、齒輪箱與齒輪裝置」及8484節之「密合墊及類似接合墊」等，應注意依海關進口稅則第16類類註二（甲）所訂之機器零件分類原則，正確申報稅則，以避免因誤報為特定機器零件之稅則而影響通關，並產生補稅爭議。

臺北關進一步指出，進口貨物稅則申報正確與否，涉及稅率適用及輸入規定。依海關進口稅則第16類類註二（甲）規定，零件為某特定機器所使用，若其本身係屬稅則第84或85章所明列之項目，仍應依其自身特性分類歸列，而非以用途為歸類依據。

以銑床機臺刀把夾持器之止水環為例（材質為合金鋼，表面以橡膠包覆），業者常因該零件係銑床機臺專用，遂申報稅則號別第8466.92.00號「第8465節工具機之零件及附件」稅率2.5%，惟依上述分類原則，該止水環係以密封之特性，達到止水之效，應歸專屬稅則號別第8484.10.00號「密合墊及金屬片與其他材料或兩層或多層金屬片合成之類似接合墊」稅率5%。此類誤報情形，除可能造成通關延遲外，亦影響稅額之計算。

臺北關最後表示，業者如仍對報運進口貨物稅則有疑義，可於貨物進口前，依進口貨物稅則預先審核實施辦法，備齊申請書等相關文件，向進口地海關申請進口貨物稅則預先審核，以利通關作業並降低稅務爭議。