空白統一發票搞丟了怎麼辦？國稅局教你3步驟補救

營業人若發生統一發票遺失情形該怎麼辦？高雄國稅局表示，根據遺失的種類與使用狀況不同，補救方式也有所不同，營業人不可掉以輕心，以免違規影響帳務，甚至遭受處罰。

國稅局表示，統一發票遺失主要可分為以下三種情形處理，第一種情況是遺失「尚未開立的空白統一發票」，這類發票如在購回後還沒使用即不慎遺失，應於發現當日主動向所屬國稅局辦理遺失申報與核銷，並說明發票的種類、字軌、號碼範圍與遺失原因，避免產生帳務不一致或遭認定異常使用。

第二種情況是遺失「已開立的統一發票」，需視是由買方或賣方遺失而有不同做法，若是賣方遺失存根聯，可請買方提供已蓋章證明的收執聯影本作為憑證；若是買方遺失收執聯或扣抵聯，可請賣方提供已蓋章存根聯影本，或提供未遺失聯影本並加蓋公司章，替代使用。

第三種則是因火災、水災、天然災害等特殊情況造成大量發票毀損或遺失的，營業人應盡速備妥相關證明資料，報請所屬國稅局專案處理。

國稅局強調，營業人有責任妥善保存與管理統一發票，無論是否開立，都屬應稽核的正式憑證，一旦遺失須即時處理並備有佐證，否則日後查帳恐引發補稅或罰鍰風險。

此外，國稅局也鼓勵企業多加利用電子發票，不但可減少紙本儲存空間與遺失風險，也有助提升作業效率與環保效益。