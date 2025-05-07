快訊

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過

再爆醉毆案細節！Makiyo轟「司機不是老實人」：看完判決書超氣

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

空白統一發票搞丟了怎麼辦？國稅局教你3步驟補救

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
弄丟發票別慌，還有方法可以搶救。示意圖。記者王騰毅／攝影
弄丟發票別慌，還有方法可以搶救。示意圖。記者王騰毅／攝影

營業人若發生統一發票遺失情形該怎麼辦？高雄國稅局表示，根據遺失的種類與使用狀況不同，補救方式也有所不同，營業人不可掉以輕心，以免違規影響帳務，甚至遭受處罰。

國稅局表示，統一發票遺失主要可分為以下三種情形處理，第一種情況是遺失「尚未開立的空白統一發票」，這類發票如在購回後還沒使用即不慎遺失，應於發現當日主動向所屬國稅局辦理遺失申報與核銷，並說明發票的種類、字軌、號碼範圍與遺失原因，避免產生帳務不一致或遭認定異常使用。

第二種情況是遺失「已開立的統一發票」，需視是由買方或賣方遺失而有不同做法，若是賣方遺失存根聯，可請買方提供已蓋章證明的收執聯影本作為憑證；若是買方遺失收執聯或扣抵聯，可請賣方提供已蓋章存根聯影本，或提供未遺失聯影本並加蓋公司章，替代使用。

第三種則是因火災、水災、天然災害等特殊情況造成大量發票毀損或遺失的，營業人應盡速備妥相關證明資料，報請所屬國稅局專案處理。

國稅局強調，營業人有責任妥善保存與管理統一發票，無論是否開立，都屬應稽核的正式憑證，一旦遺失須即時處理並備有佐證，否則日後查帳恐引發補稅或罰鍰風險。

此外，國稅局也鼓勵企業多加利用電子發票，不但可減少紙本儲存空間與遺失風險，也有助提升作業效率與環保效益。

國稅局 統一發票 電子發票

延伸閱讀

境外電商服務營業稅四情境 應留意報繳時限、發票等規定

台中櫃姐面試陸女 亮她證件影本八卦「收屍團」這下糗

不僅威脅取消哈佛免稅資格 川普傳也將腦袋動到這群組織身上

「取消大學免稅」？美國國稅局獨立地位動搖 恐淪政治工具

相關新聞

空白統一發票搞丟了怎麼辦？國稅局教你3步驟補救

營業人若發生統一發票遺失情形該怎麼辦？高雄國稅局表示，根據遺失的種類與使用狀況不同，補救方式也有所不同，營業人不可掉以輕...

車位有獨立住址竟被認定非自用住宅課稅 議員要求新北市府解套

房屋稅2.0開徵，要於規定期限內辦理戶籍登記，才能適用自用住宅稅率，不過新北市議員戴瑋姍卻接到陳情，新北板橋某社區兩百多...

境外電商服務營業稅四情境 應留意報繳時限、發票等規定

數位經濟發展下，境外電商愈來愈盛行，財政部高雄國稅局提醒，購買境外電商勞務的公司行號、或是一般民眾，都可能要留意營業稅相...

買未保存登記房屋 留意契稅繳納日期

房屋稅2.0上路後，以2月最後一天為課稅基準日。屏東縣財稅局表示，購買一般保存登記房屋，是以完成登記決定納稅義務人，若購...

凱博觀點／掌握CFC適用條件 報稅免擔心

隨著CFC（受控外國公司）制度正式上路，不少人對於持有海外公司是否必須申報與課稅產生疑慮。事實上，並非所有持有海外公司的...

近五年最低 首季總預算歲入執行率95.5%

財政部國庫署6日公布今年第1季中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數4,771億元，預算達成率為15.1％，執行率95....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。