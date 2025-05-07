車位有獨立住址竟被認定非自用住宅課稅 議員要求新北市府解套

房屋稅2.0開徵，要於規定期限內辦理戶籍登記，才能適用自用住宅稅率，不過新北市議員戴瑋姍卻接到陳情，新北板橋某社區兩百多戶獨立權狀停車位，因是獨立設有地址，被認定為非自用住宅，明明只持有一間房子及一個停車位，卻以兩戶住宅來計算課稅，非常不合理，要求新北市財政局應全市普查並盡速解決。

財政局長陳榮貴指出，相關稅籍資料是由中央財政部系統自動勾稽，目前市府已經向中央請求函釋，確認應該要如何認定，確定後就會向民眾公告。

戴瑋姍指出，某些社區大樓內的停車位具有獨立權狀，例如增設停車位和獎勵停車位，於權狀上會載名「xx路xx號地下x樓」，形同擁有一個獨立門牌。然而一個人無法設籍兩個地址，在房屋稅2.0新制下，無法遷入戶籍的獨立權狀停車位，竟然被認定為非自用住宅，被錯誤課徵高額稅率。

戴瑋姍表示，住戶不滿自己確實住在戶籍地、也只有一戶自用宅，但因為車位是獨立權狀，導致稅捐處認定其擁有兩戶住宅，以兩戶住宅來課稅，其中停車位還以非自用稅率課稅，未來甚至會衍生新北自治條例規定的囤房稅，等於被剝了好幾層皮。

戴瑋姍議員指出，社區大樓內獨立權狀的停車位在新北數量應該不少，顯然是個全市性，甚至為全國通案，她要求財政局與地政局聯手清查新北市有多少案例，確認多少市民在此波房屋稅新制認定下受到影響。並要求盡速研議合理規定，將兩者整合成一筆，盡速解決錯誤課稅的問題，保障納稅人的合法權益。

新北財政局長陳榮貴表示，房屋稅1.0不要求一定要設戶籍才有居住事實，但2.0財政部要求一定要設戶籍，才會衍生這次房屋稅的議題。對於議員所說停車位問題，當初是建管單位同意如此登記，不過不管是幾個車位，目前都需要財政部函釋同意，若不同意，只能依照稅務法規處理，希望這兩天就能取得財政部函釋，保障民眾權益。

陳也允諾，會於一周內全市普查，了解目前有多少人受到影響。