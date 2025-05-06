財部：首季總預算歲入執行率95.5% 寫5年新低

財政部國庫署今天公布今年第1季中央政府總預算歲入執行結果，累計實收為新台幣4771億元、預算達成率為15.1%，但執行率95.5%，寫5年來新低，主要是去年度有國安基金一次性繳庫與今年證券交易稅減少。

財政部國庫署今天公布114年度第1季中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數為4771億元，預算達成率（累計實收數/全年預算數）為15.1%，執行率（累計實收數/累計分配預算數）則為95.5%，是5年以來新低。

國庫署指出，歲入執行情形中，稅課收入累計實收數為3865億元，預算達成率13.9%，執行率97.8%，較113年度同期增加39億元，主要是綜合所得稅及關稅分別增加126億元及8億元。另外，證券交易稅、貨物稅及營利事業所得稅則分別減少52億元、30億元及13億元，以及其他各項稅課收入增減互抵結果。

國庫署表示，營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款及其他收入等非稅課收入，累計實收數為906億元，預算達成率23.8%、執行率87%，較113年度同期減少135億元，主要是營業盈餘及事業收入與其他收入分別減少29億元及113億元。

國庫署說明，今年首季非稅課收入較113年度同期減少135億元，主要是去年度國安基金繳庫114億元、屬一次性收入。

國庫署進一步表示，114年度中央政府總預算第1季歲入整體執行情形，大致符合預期；不過，考量目前受美國對等關稅政策及國際經貿情勢變動影響，對整體歲入執行增添不確定，將密切關注歲入執行情形並適時因應。