買未保存登記房屋 留意契稅繳納日期

房屋稅2.0上路後，以2月最後一天為課稅基準日。屏東縣財稅局表示，購買一般保存登記房屋，是以完成登記決定納稅義務人，若購買未保存登記房屋，納稅義務人則看契稅何時繳納。

所謂未保存登記的房屋，通常是剛完工還未辦理正式產權登記的建物，買賣雙方常透過契稅繳納來完成產權移轉的認定，依規定，契稅繳納日即視為買方正式取得產權的日子。

財稅局強調，若民眾在基準日「之前」繳納契稅，房屋稅就由買方負擔；若在基準日「之後」才繳稅，則還是原屋主繳納。

舉例來說，李先生在2025年2月20日購買一間未保存登記房屋，並於2月26日完成契稅繳納，因在基準日（2月28日）前完成，李先生即為當年度的納稅義務人，須繳納2025年期全年房屋稅，但若他延後到3月5日才繳契稅，即超過基準日，則這筆稅就由賣方負擔。