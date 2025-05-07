境外電商服務營業稅四情境 應留意報繳時限、發票等規定

數位經濟發展下，境外電商愈來愈盛行，財政部高雄國稅局提醒，購買境外電商勞務的公司行號、或是一般民眾，都可能要留意營業稅相關規定，共分為一般營業人、兼營營業人、小規模營業人或機關團體、個人等四種情境。

隨著數位經濟快速發展，企業與個人向境外電商購買網路廣告、線上服務等電子勞務的情況愈來愈普遍。高雄國稅局表示，境外電商的營業稅，會根據買受人身分而有不同。

如果是賣給營業人（公司行號，即B2B交易），像是向Google、Meta等購買廣告投放、串流平台或雲端儲存服務等，則應由買受人在給付的時候報繳營業稅；如果是賣給自然人（即B2C交易），則是由境外電商辦理稅籍登記、主動報繳營業稅。又可進一步細分為四種情形。

圖／經濟日報提供

第一，若是一般營業人，如果購買電子勞務是為銷售應稅商品或服務所需成本支出，可免繳營業稅，但須於付款後的次期15日內，於營業稅申報書據實申報給付金額，這項規定是為掌握跨境交易資訊，維持稅制公平。

第二，若買方是兼營營業人，同時營業免稅與應稅項目者，則需按實際支付金額依5%稅率計算應納稅額，並依「兼營營業人營業稅額計算辦法」進行分攤與申報，這類型營業人因涉及免稅與應稅用途，稅務處理較為複雜，應特別留意。

第三，若買方為小規模營業人或機關團體，則須使用購買國外勞務營業稅繳款書，在次期15日前，依5%稅率完成繳稅。

第四，若買方為自然人，也就是個人向境外電商購買音樂串流、線上課程、電子書、雲端服務等電子勞務，無須自行繳納營業稅，境外電商年銷售額逾60萬元，應依規定辦稅籍登記，並由境外電商開立雲端發票，民眾就應留意是否有收到發票。

國稅局指出，境外電商是指外國事業、機關、團體、組織在台灣境內無固定營業場所，經由網際網路或其他數位方式銷售電子勞務，當境外電商銷售額達到起徵點，就必須辦理稅籍登記、依規定報繳營業稅。

國稅局提醒，若納稅人一時疏忽而漏報、漏繳，只要在未被檢舉或稽查前，主動向所在地稽徵機關補報並補繳稅款及利息，即可依《稅捐稽徵法》規定免除處罰。