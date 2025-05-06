近五年最低 首季總預算歲入執行率95.5%

財政部國庫署6日公布今年第1季中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數4,771億元，預算達成率為15.1％，執行率95.5％，與前一年度同期比較，減少96億元。除了去年同期遇上國安基金繳庫，證交稅收入大減52億元為這一季主要減少的稅目。

財政部國庫署強調，今年年度中央政府總預算第1季歲入整體執行情形，尚符合預期，但考量目前受美國對等關稅政策及國際經貿情勢變動影響，對整體歲入執行增添諸多不確定，該署表示將密切關注歲入執行情形，適時因應。

國庫署分析歲入執行情形中，稅課收入累計實收數3,865億元，預算達成率13.9％，執行率97.8％，較前一年度同期增加39億元，主要是因為綜合所得稅及關稅分別增加126億元及8億元，但另一方面，證券交易稅、貨物稅及營利事業所得稅分別減少52億元、30億元及13億元。

在營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款及其他收入等非稅課收入部分，累計實收數906億元，預算達成率23.8％，執行率87％，較前一年度同期減少135億元，主要是因為營業盈餘及事業收入與其他收入分別減少29億及113億元，以及去年同期還有一筆國安基金的一次性收入114億元。

觀察近五年總預算第一季歲入執行概況，今年第一季稅課收入累計實收數雖然為近五年最高，但預算達成率為15.1％、為近五年偏低，執行率95.5％、更是近五年首度未破百。

對此，國庫署官員表示，目前僅執行三個月，未來的變數仍多、也充滿不確定性，稅課收入部分尚符合預期，但非說課收入的部分變化就比較大，雖然達成率為15.1％為近年偏低，但仍在掌控之內，主要還是要以全年來看，接下來會密切注意。