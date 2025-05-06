5月報稅季來臨 分期0利率、手續費不分卡別全免一次看

5月報稅季來臨，各銀行推出不同的繳稅回饋來吸引民眾。今年多家銀行祭出繳稅專屬優惠，其中，中國信託、台新銀行宣布不限金額3、6期零利率方案；12期分期，利率分別為6.88%（滿500元）與3.88%，陽信銀行也開出12期5%（滿3000元）的分期利率。

另外，星展銀行針對單筆滿50萬與100萬元的繳稅人，分別提供6期與12期0利率，但須事先完成登錄；滙豐銀行則為卓越理財尊榮貴賓提供3、6、9期0利率，12、18、24、30 期1.88%的低利率優惠。上海商銀則單筆稅款滿3萬元、完成登錄即可享最高12期0利率。以下為截至2025年4月整理之各銀行信用卡報稅優惠，實際以各銀行官網公告為準。

這6間銀行推全卡別免手續費

其中全卡別免手續費有中國信託、台新銀行、合作金庫、將來銀行、陽信銀行。中國信託推出所有用戶全卡別（含信用卡、金融卡）不限金額免手續費，分期優惠也推出3期、6期分期0利率，以及單筆滿500元，12期利率6.88%。至於北富銀，則推出3期0利率、6至12期3.88%，18至30期5.88%的分期利率。

而從5月1日至6月30日，持中信商旅鈦金卡或LINE Pay卡繳稅，皆可享0.1%回饋無上限；使用和泰聯名卡繳稅，則享0.2%和泰Points回饋，同樣不限稅額、無上限回饋。另外喜歡出國旅遊的民眾，也可持中信中華航空聯名卡於5月1日至6月30日期間繳稅，納稅金額每300元兌1哩程，回饋無上限。

台新銀行在今年報稅季推出三大信用卡優惠，新戶透過指定連結申辦@GoGo卡並綁定行動支付（如 Apple Pay、街口支付等）繳納所得稅、房屋稅等，在核卡後 90 天內可享最高26%回饋（基本20%，搭配領券可再疊加）。

一般用戶領券後於 7-11或全家繳稅享最高 6% 回饋，每月回饋上限 200 點。此外，全年使用任一台新卡繳五大稅項（牌照稅、房屋稅、綜所稅、燃料費、地價稅）均免手續費，分期優惠則3、6期0利率，12、24期3.88%。

合作金庫再加上0.18%現金回饋（上限3萬），分期優惠全卡別納稅3千元以上，可獲得3、6期0利率。陽信銀再祭出總納稅金額達3000元，可分3、6期0利率，12期利率5%。將來銀行同樣為全卡別免手續費，再贈滿1000元稅額，抽星宇航空東京雙人行商務艙機票、遠東SOGO百貨1000元電子禮券抽獎機會各1次，且活動期間累積刷卡金額達5萬元以上，可獲2次抽獎機會。

華南銀行除免手續費外，還有信用卡繳稅紅利回饋，自5月1日至7月31日，一般消費達10萬元以上，並以一次付清方式繳納稅款且完成登錄，即可依稅額獲得紅利點數，稅款滿5萬元未達50萬元贈5千點，滿50萬元未達100萬元贈1萬點，達100萬元以上贈5萬點。每卡戶限回饋一次，正附卡合併計算，回饋上限為5萬點，於9月底前回饋至正卡人帳戶。

星展、滙豐鎖定高資產客 推專屬分期與回饋

星展銀行也祭出全卡別享免手續費代繳稅款，單筆滿50萬元可分6期、滿100萬元可分12期，皆享0%分期利率，須事先登錄。

針對星展豐盛理財／私人客戶，繳稅回饋更優，豐盛理財客戶單筆滿50萬回饋0.38%（上限1.8萬）；豐盛私人客戶單筆滿300萬回饋0.68%，（上限 12.5 萬），需自5月6日下午3點起登錄，7月底截止，8月底前發放。

滙豐銀行全卡別以滙豐銀行信用卡繳納綜合所得稅達新台幣1千元免手續費，另可享3期、6期、12期、18期、24期、30期3.88%利率。而為滙豐卓越理財尊榮貴賓則可享3、6、9期0利率，12、18、24、30期享1.88%分期利率。

上海銀、永豐鎖定高額稅款與多筆繳稅族群

上海商銀自2025年5月1日至6月4日，完成帳戶自動扣繳卡費即可參加繳稅優惠方案。活動期間刷卡繳稅免手續費，單筆稅款達3萬至500萬元且完成登錄，可享最高12期0利率（與回饋活動擇一適用）。選擇回饋方案者，繳稅享0.5%現金回饋，上限500元。若繳稅完成並完成活動登錄，於6月1日至8月31日期間累積一般消費，另享5%加碼回饋（不含原卡片回饋），同樣回饋上限500元。

永豐銀行推出幣倍卡稅費繳納優惠，持卡繳納房屋稅、燃料費、地價稅等享免手續費，單筆滿 NT$3,000 且登錄可享3、6 期0利率（限量各1.5萬名）。另外，當月繳納滿3筆稅款且完成登錄，再享100元刷卡金回饋（限量2萬名）。

玉山、元大串連支付業者 繳稅送回饋、儲值金

玉山銀行、元大銀行分別與iPASS MONEY合作。玉山新戶透過iPASS MONEY APP連結玉山數位帳戶，繳納所得稅、牌照稅、房屋稅可享最高 600 元回饋。元大用戶使用iPASS MONEY APP連結元大帳戶繳納指定稅款並儲值，即享100元儲值金，每帳戶限領一次，另每月累積繳費達千元，可獲50元優惠券，最高共6張（300元）。