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外銷品復運進口資料有誤 不僅無法免稅、恐挨罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

基隆關表示，近來有業者因國外收貨人退貨而復運進口，但因復運進口貨物與原出口報單申報資料不符，因無法核銷而無從據以免徵關稅，甚至因進口申報內容與實到貨物不符，恐涉海關緝私條例第37條虛報規定而受罰。為維業者權益，外銷品出口請務必確實申報出口資訊。

實務上，有部分業者因為貨名、商標、型號或料號標示錯誤，或是將不同產地的貨品「同捆」出口時僅標記「產地台灣」等情況，在復運進口遭到海關查驗。基隆關說明，依關稅法第57條規定，外銷品自出口放行之翌日起3年內，因故退貨復運進口，經海關核明與原出口報單所載相符者，得免徵成品關稅。

基隆關呼籲業者在辦理外銷品退貨復運進口時，應確保實際到貨內容與原出口報單申報內容一致，方符免徵關稅條件。

基隆關進一步指出，實務曾有業者因未確實申報，造成出口報單與實際出口貨物不符。嗣後該批外銷品因損壞或品質不符等事故被國外收貨人退貨，業者復運進口時，因援用錯誤的原出口報單資料進行申報，導致進口報單內容與實到貨物不符，構成虛報情事。此類虛報案件海關將依據「廠商申請外銷品退回免稅涉及虛報案件之處理原則」，核定其所漏稅額並據以裁罰。

基隆關再次強調，為維護出口業者權益，請業者報運貨物出口時，務必仔細核對出口貨物品名、規格、數量等資訊，並如實填報於出口報單，以避免因一時疏忽無法享受免稅權益並負擔違章責任。如對外銷品出口申報或因故退貨復運進口等規定有任何疑問，歡迎洽詢基隆關，以利通關順暢並維自身權益。

外銷 海關 關稅

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