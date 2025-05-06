收到房屋稅暴增別驚慌！多做「這步驟」現省一半稅金

嘉義縣民眾小民（化名）近日收到房屋稅單，驚訝發現稅額比去年暴增逾一半，趕緊致電財稅局詢問，經解說才發現，自己雖然住在該屋，但戶籍卻未遷入，導致不符合自住房屋的稅率優惠。

嘉義財稅局提醒，財政部日前宣布放寬自住申請期限，目前仍有補救機會，只要在6月2日前完成戶籍遷入並提出申請，即可適用自住稅率，房屋稅立刻大減一半以上。

嘉義財稅局解釋，從2024年7月1日起實施的房屋稅差別稅率2.0新制，針對「自住房屋」必須同時符合三項條件，包括房屋未出租、未營業；屋主本人、配偶或直系親屬實際居住，並完成戶籍登記；屋主本人、配偶及未成年子女在全國合計持有房屋不得超過3戶。

財稅局說明，若完全符合上述三項條件，且全國僅有一戶自住房屋，嘉義縣房屋現值在135萬4千元以下，稅率為1%，若合計擁有2至3戶，或房屋現值超過標準，稅率為1.2%，但若未符合自住條件，則須依「非自住非出租」類型課徵，稅率高達2.6%至4.8%，差距相當驚人。

由於今年是新制上路的第一年，考量納稅人可能還不熟悉制度，財政部已宣布放寬今年的申報期限，自住房屋的戶籍遷入與申請截止日為6月2日。

嘉義財稅局也呼籲，屋主若以房屋作為實際居住地，且符合持有戶數等資格，應盡早到遷入地戶政事務所辦理遷籍，並於完成後主動向稅務局提出「自住房屋申請」。

財稅局亦提醒，遷戶籍可能涉及各類權益調整，包含社福、學區等，因此建議民眾辦理前先詳加考量。