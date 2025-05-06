土地買賣尚未過戶前就轉售 稅務局：依法可處罰鍰

不少民眾認為部分區域房市仍旺，希望藉由快速轉手賺取差價。桃園市政府地方稅務局表示，買賣土地未向地政機關辦理所有權移轉登記，即再行訂約出售，可依土地稅法第54條第2項規定開罰。

陳先生（化名）認為桃園房市近期仍看好，將辛苦積蓄多年的現金轉投資房市，於今年2月間買下一戶透天厝後、再度拋出轉售消息，果然沒幾天就有新買家上門，他也立即訂約轉手出售想賺取價差，但此舉也被稅捐稽徵機關盯上開罰。

桃園市政府地方稅務局表示，買賣土地未向地政機關辦理所有權移轉登記，即再行訂約出售，依土地稅法第54條第2項規定應處之罰鍰，從原按再行出售移轉現值處「2%」之固定罰鍰，已修正為改處「2%以下」之彈性罰度。

地方稅務局表示，依財政部114年4月21日修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」所示，將有以下5種罰度處罰，分別為土地移轉現值逾100萬至250萬元；按土地移轉現值處0.5%罰鍰；土地移轉現值逾250萬至500萬元：按土地移轉現值處1%罰鍰；土地移轉現值逾500萬至1,000萬元：按土地移轉現值處1.5%罰鍰；土地移轉現值逾1,000萬元：按土地移轉現值處1.8%罰鍰；經查屬故意情形者，則按土地移轉現值處法定最高裁罰比率2%罰鍰。

另外，這類短期土地房屋買賣，民眾也常忘記於賣出完成所有權移轉登記日次日起30日內申報交易所得稅（俗稱房地合一稅），而再被國稅局補稅及處罰。

地稅局提醒民眾，買入土地時務必先至地政事務所辦妥所有權移轉登記後，再行訂約出售。如屬應申報房地合一稅者，亦應依規定申報，以免違反土地稅法及所得稅法規定，而受雙重處罰，讓荷包大失血。