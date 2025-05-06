繳納房屋稅 盯移轉時點
民眾近來陸續收到房屋稅單，基隆市稅務局表示，2025年期房屋稅是以2025年2月28日為基準日，由房屋所在地稅務機關依照房屋稅籍資料核定，並按照房屋稅2.0規範來徵收。
舉例來說，小明（賣方）與小紫（買方）在2025年2月1日訂立房屋買賣契約，並在同年3月1日完成建物移轉登記，若到2025年2月28日，該房屋所有權仍登記在小明名下，則該年度的房屋稅仍由小明負責繳納。
如果在2025年2月28日當天完成建物移轉登記，且房屋所有權在當天已變更登記至小紫名下，那麼2025年期房屋稅將應由小紫繳納。
至於拍賣購得不動產，當房屋經由拍賣方式轉移所有權時，買受人會在領得執行法院所發給權利移轉證書後取得不動產所有權，若該權利移轉證書發放日期在2月末日前，則房屋稅應由拍定人繳納；2月末日後發放，則由原所有權人繳納。
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