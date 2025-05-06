2025報稅／用手機報稅 五招防駭

5月報稅季，愈來愈多人選擇手機報稅，KPMG顧問服務部營運長謝昀澤表示，為避免成為SIM卡攻擊的受害者，建議民眾採取五大防範措施。

包含不要讓手機門號成為唯一驗證機制；不要提供過多的個人身分驗證資料；設定足夠複雜的密碼，強化首道驗證機制；設定重要交易的即時通知第二管道，如LINE、Email等；留意應收到而未收到的交易簡訊通知，避免落入陷阱。

謝昀澤指出，近期南韓最大電信業者SK Telecom（SKT）發生一起嚴重資安事件，駭客利用惡意程式成功入侵系統，竊取大量用戶的USIM相關資料，造成個資外洩，台灣正值報稅季，手機金融服務使用大幅增加，民眾也應提高警覺。

KPMG數位安全實驗室主管林大馗指出，台灣金融機構仍然大量依賴手機門號作為身分驗證機制，隨資安威脅日益升級，企業與民眾都應加強防護措施，確保個人與企業資料安全。