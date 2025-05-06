同筆遺產連續繼承 可減稅

台灣邁入高齡化社會，不少家庭會在短期內接連面對長輩過世、財產繼承情況。財政部台北國稅局提醒，若連續繼承配偶或父母留下的同一筆財產，是否已繳遺產稅，將影響這筆財產在新一輪繼承時是否列入課稅總額，民眾務必了解規定，避免權益受損。

國稅局說明，遺產稅是以「被繼承人死亡當時遺留的財產」為課稅標的，但為避免同一筆財產在短時間內連續課稅，法規設有減免機制，依《遺產及贈與稅法》規定，若該筆財產是在被繼承人死亡前五年內繼承而來，且當時已繳納遺產稅，就不需再列入遺產總額。

不過，若是在死亡前六至九年內繼承的已課稅財產，雖仍須計入遺產總額，但依規定，可按繼承時間遠近，自總額中扣除部分金額，扣除比率分別為80%、60%、40%、20%。

如果之前繼承的是「免稅案件」，像是財產金額未達課稅標準或已過核課期間未被課稅，則無法主張不列入或減除，必須全額併入新一輪遺產總額中課稅。

舉例來說，阿華2025年3月10日死亡，其遺產中包含繼承自配偶小美的房地產，當時市值為1,000萬元，情況一，小美早在2023年3月1日過世，阿華繼承時有繳遺產稅，因屬五年內且已納稅，不列入阿華遺產課稅。

情況二，小美於2019年1月1日過世，為七年前繼承且已繳稅，須先列入1,000萬元，再依規定扣除60%，即600萬元；情況三，小美2023年3月1日過世，但屬免稅案件、未繳遺產稅，該筆1,000萬元仍須列入課稅。

國稅局呼籲，辦理遺產稅時，務必留意先前繼承紀錄與稅款繳納情況，妥善檢附相關資料，才能正確申報、維護自身權益。