2025報稅／企業報營所稅 四個重點

為因應美國對台灣課徵對等關稅可能帶來的經濟衝擊，財政部已公告今年申報去年度營所稅結算申報及繳納期限延長至6月30日。財政部中區國稅局提醒企業四大申報重點，以順利完成申報作業。

首先，為鼓勵企業增聘年輕人與高齡者，根據《中小企業發展條例》，如企業聘用一定人數24歲以下或65歲以上本國籍基層員工，可就其薪資費用按200%在當年度所得中扣除。

另外若有加薪給本國籍基層員工，部分薪資費用可按175%扣除（不含最低工資調漲部分）。不過提醒企業，這些扣除金額仍需計入「基本所得額」（最低稅負），企業須於申報時填妥並附上相關證明文件，才能享有租稅優惠。

第二，企業以境外低稅負國家或地區的關係企業股份或資本額為信託財產，涉及營利事業受控外國企業（CFC）制度課稅規定，申報書已增修相關內容。

如未能在申報時檢附經會計師查核簽證的財務報表或其他文據時，可在申報書勾選併同申報案件申請延期提示文據（如有多家CFC須各別勾選申請），可延期至今年12月31日前送交，免逐案申請。

第三，若想適用盈虧互抵，使用藍色申報書或委由會計師查核申報者，應在法定申報期間內繳納應納稅額，否則將無法適用；不過若逾期繳納、但未達加徵滯納金條件者，仍可視為「如期申報」，適用所得稅法盈虧互抵規定。

國稅局提醒，如有需檢附的文件，像是會計師簽證報告或租稅減免證明，應於7月31日前寄送至所轄國稅局，或於7月30日前上傳系統，否則恐喪失相關優惠。

第四，財政部已公告，受對等關稅影響企業可申請延期或分期繳稅的審核原則，若企業確實因對等關稅影響，無法一次繳清稅款，可在6月30日前向國稅局提出申請。

國稅局表示，營所稅申報所用書表可到國稅局官網下載，不過為響應節能減碳，減少來回奔波，建議企業使用「營利事業所得稅電子結算申報系統」線上申報。

國稅局也提醒，營利事業可在申報書中填寫「直接劃撥退稅同意書」，僅需填寫一次，未來如有退稅款將自動匯入帳戶，免除領取退稅支票的麻煩。