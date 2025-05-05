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手機報稅簡便 但專家提醒須注意資安風險

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
KPMG顧問服務部營運長謝昀澤表示，現正值報稅季，手機金融服務預期將被大量使用，民眾要謹記五個重點，才能避免自己成為手機SIM卡攻擊的受害者。本報資料照片
KPMG顧問服務部營運長謝昀澤表示，現正值報稅季，手機金融服務預期將被大量使用，民眾要謹記五個重點，才能避免自己成為手機SIM卡攻擊的受害者。本報資料照片

5月綜所稅結算申報開跑，財政部今年力推手機報稅，但近期南韓最大電信業者 SK Telecom（SKT）爆發嚴重資安事件，駭客透過惡意程式入侵，竊取了用戶的USIM相關資料，造成個資外洩。KPMG顧問服務部營運長謝昀澤表示，現正值報稅季，手機金融服務預期將被大量使用，民眾要謹記五個重點，才能避免自己成為手機SIM卡攻擊的受害者。

謝昀澤表示，依據目前的資訊分析，SKT這起事件的原因可能與其資安預算縮減有關。SKT去年減少網路安全支出，使得駭客利用多種惡意軟體進行攻擊，並成功入侵SKT的系統。由於全球不景氣與多國政府大幅削減預算，使得政府與大型企業，開始重新被國際駭客集團盯上。以美國網路安全主管機關網路安全暨基礎架構管理署（CISA）為例，近期該機構即因預算刪減，已停用幾款重要的資安分析工具。這些工具對於惡意程式偵測和網路資安監控至關重要，如此定會削弱國家整體的網路防禦能力。

謝昀澤分析，過去民眾普遍認為SIM卡攻擊因成本較高，不易大規模執行，通常是鎖定高價值受害者的駭客手法。但SKT事件顛覆這個想法，據國外媒體報導有超過25種資料型態及大量行動服務資訊遭外洩，駭客透過這些資訊，即可偽造SIM卡、冒用他人身分。

謝昀澤指出，若SIM卡遭偽冒複製，駭客不僅可掌控（接管）受害者的身分驗證機制，創造出「暗黑數位孿生（Dark Digital Twin）」的偽SIM卡，還可能進一步修改其在銀行、證券等高敏感機構中的基本資料與聯絡資訊，甚至竄改交易內容，造成金融交易失序。

KPMG數位安全實驗室主管林大馗指出，目前台灣金融機構仍有大量行動服務仰賴手機門號進行身分驗證，這類機制的潛在風險亟需重視，並發展對應的安全強化方案。

謝昀澤提醒，目前是報稅季，手機金融服務預期將被大量使用，民眾要謹記五個重點，才能避免自己成為手機SIM卡攻擊的受害者。

一、不要讓手機門號成為單一驗證機制。

二、不要提供過多的個人身分驗證資訊。

三、要設定足夠複雜的密碼：因為SIM卡交換攻擊(SIM Swapping)，主要攔截透過簡訊傳送的二次驗證碼（OTP），無法破解第一道以密碼為主的驗證機制。因此，強化第一關的密碼強度，可有效提升整體防護力。

四、要設定重要交易即時通知的第二管道：例如Line, Email。

五、要留意應收到而未收到的交易簡訊通知。

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