廣州放寬土地政策衝擊二手廠房！資誠籲台商提早因應

中國大陸廣州政府近日公布「廣州市進一步促進企業投資發展的若干措施（第一批）」，其中提出，為減輕企業履約負擔，對新引進工業用地項目，不再將投資強度、產值、稅收貢獻等承諾作為收回用地、懲戒及企業失信的依據。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，早期台商赴中國大陸投資購地，與政府簽的購地合同都無須承諾投資強度與稅收貢獻，大約2012年之後各地地方政府才陸續開始在購地合同加上前述條件，企業若無法滿足合約承諾事項，政府有權利原價購回或是直接沒收用地，造成即使政府釋出的一手工業用地價格便宜很多，買家還是喜歡早期釋出的二手工業用地。

段士良解釋，廣州市政府出台此一新規定主要目的是在促進投資，避免企業因為取得政府的便宜一手工業用地還要先承諾未來的稅收貢獻而裹足不前，但這規定其實已經打壞了廣州二手工業用地的市場行情。

段士良表示，某一個廣州台商的廠房今年二月本來可以賣5,000萬人民幣，就因為該政策的推出，買方最後只願意出2,500萬，因為對買方而言土地已經不值什麼錢了，只有建物還有價值，該政策不但會對二手廠房產生衝擊，對廣州市工業廠房的租金價格也一樣會有不利影響。

段士良指出，大陸景氣不好屬於全國範圍的問題，廣州市政府開了第一槍，勢必會對其他地區產生衝擊，其他地區政府若也採行相同策略，大陸工業不動產價格勢必又會有一波調整，建議大陸台商及早因應，並注意交易風險。