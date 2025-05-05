房屋年中買賣誰繳房屋稅？ 稅務局釋疑 「移轉日」是關鍵

自2024年7月1日起，房屋稅新制將正式實施，課徵方式由原本的按月課徵改為按年計徵，並且確定以每年2月末日為納稅義務基準日。基隆市稅務局提醒，2025年期的房屋稅將以2025年2月28日為基準日，由房屋所在地的稅務機關依照房屋稅籍資料進行核定，並按照新的規範進行徵收。

舉例來說，小明（賣方）與小紫（買方）在2025年2月1日訂立A屋的買賣契約，並於同年3月1日完成建物移轉登記，根據新制規定，房屋稅的繳納依照房屋所有權的登記情況來決定，若到2025年2月28日，A屋的所有權仍登記在小明名下，則該年度的房屋稅仍由小明負責繳納。

然而，如果在2025年2月28日當天完成建物移轉登記，且A屋的所有權在當日已經變更登記至小紫名下，那麼2025年期的房屋稅將應由小紫繳納，這也意味著，房屋稅的繳納責任會隨著房屋所有權的轉移而變動。

除了買賣契約外，對於拍賣購得不動產的情況，房屋稅的繳納規定也有所不同。當房屋經由拍賣方式轉移所有權時，買受人會在領得執行法院所發給的權利移轉證書後，正式取得該不動產的所有權，若該權利移轉證書的發放日期是在2月末日前，則2025年度的房屋稅應由拍定人繳納；如果權利移轉證書是在2月末日後發放，則房屋稅應由原所有權人負責繳納。

稅務局指出，這些新的規定將有助於簡化稅務徵收流程，同時避免因為所有權變動所帶來的繳稅爭議，提醒民眾在進行不動產買賣或拍賣過程中，應特別留意納稅義務的轉移時間點，以免產生不必要的爭議。