快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

家族傳承要注意！ 5年內連續繼承遺產稅免扒雙層皮

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
連續繼承配偶或父母留下的同一筆財產，要先確認是否已繳過遺產稅。此為示意圖。圖／123RF
連續繼承配偶或父母留下的同一筆財產，要先確認是否已繳過遺產稅。此為示意圖。圖／123RF

台灣邁入高齡化社會，不少家庭會在短期內接連面對長輩過世、財產繼承的情況。財政部台北國稅局提醒，若連續繼承配偶或父母留下的同一筆財產，是否已繳遺產稅，將影響這筆財產在新一輪繼承時是否列入課稅總額，民眾務必了解規定，避免權益受損。

國稅局說明，遺產稅是以「被繼承人死亡當時遺留的財產」為課稅標的，但為避免同一筆財產在短時間內連續課稅，法規設有減免機制，依《遺產及贈與稅法》規定，若該筆財產是在被繼承人死亡前5年內繼承而來，且當時已繳納遺產稅，就不需再列入遺產總額。

不過，若是在死亡前6至9年內繼承的已課稅財產，雖仍須計入遺產總額，但依規定，可按繼承時間遠近，自總額中扣除部分金額，扣除比例分別為80%、60%、40%、20%。

然而，如果之前繼承的是「免稅案件」，像是財產金額未達課稅標準或已過核課期間未被課稅，則無法主張不列入或減除，必須全額併入新一輪遺產總額中課稅。

舉例來說，阿華2025年3月10日死亡，其遺產中包含繼承自配偶小美的房地產，當時市值為1,000萬元，情況一，小美早在2023年3月1日過世，阿華繼承時有繳遺產稅，因屬5年內且已納稅，不列入阿華遺產課稅。

情況二，小美於2019年1月1日過世，為7年前繼承且已繳稅，須先列入1,000萬元，再依規定扣除60%，即600萬元；情況三，小美在2023年3月1日過世，但屬免稅案件、未繳遺產稅，該筆1,000萬元仍須列入課稅。

國稅局呼籲，辦理遺產稅時，務必留意先前繼承紀錄與稅款繳納情況，妥善檢附相關資料，才能正確申報、維護自身權益。

遺產稅

延伸閱讀

新聞中的法律／外商在台分公司稅務 五大重點

川普擬取消哈佛大學免稅資格 恐違法

不僅威脅取消哈佛免稅資格 川普傳也將腦袋動到這群組織身上

台中色表哥性侵年幼表妹！在阿嬤家硬上...下場判5年

相關新聞

家族傳承要注意！ 5年內連續繼承遺產稅免扒雙層皮

台灣邁入高齡化社會，不少家庭會在短期內接連面對長輩過世、財產繼承的情況。財政部台北國稅局提醒，若連續繼承配偶或父母留下的...

韓國SKT資安事件給警訊！KPMG 教民眾報稅季五招防駭

近期，南韓最大電信業者SK Telecom（SKT）發生一起嚴重資安事件，駭客利用惡意程式成功入侵系統，竊取了大量用戶的...

廣州放寬土地政策衝擊二手廠房！資誠籲台商提早因應

中國大陸廣州政府近日公布「廣州市進一步促進企業投資發展的若干措施（第一批）」，其中提出，為減輕企業履約負擔，對新引進工業...

房屋年中買賣誰繳房屋稅？ 稅務局釋疑 「移轉日」是關鍵

自2024年7月1日起，房屋稅新制將正式實施，課徵方式由原本的按月課徵改為按年計徵，並且確定以每年2月末日為納稅義務基準...

普發現金常態化 朝野攻防 提案三大版本焦點解析

立法院財政委員會預計周三（7日）協商《預算法》修正草案，在野黨提案將普發現金、超徵稅收運用法制化，共提出三大版本。不過主...

新聞中的法律／外商在台分公司稅務 五大重點

台灣地處亞太區樞紐，是許多外國企業進入亞洲市場的重要據點，為強化對亞太地區業務掌控，不少外商選擇在台灣設立分公司，然而設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。