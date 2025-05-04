大樓售電收入 要報營所稅
財政部高雄國稅局表示，大樓若以管委會名義設置太陽光電發電設備並出售電能，所取得售電收入屬營業收入，在扣除與售電相關的成本、費用後，如有所得，應報繳營所稅。
大樓建物設置綠能設備已成趨勢，高雄國稅局表示，住戶若以管委會名義設置太陽光電發電設備並出售電能，所取得售電收入屬營業收入，管委會應使用「營利事業所得稅結算申報書」辦理申報。
國稅局解釋，主要會有兩種情況，管委會若僅對住戶收取公共基金及相關管理費用，並無任何營業收入，其以管委會名義設立專戶儲存公共基金或管理費用的孳息，可免納所得稅。
管委會如果除公共基金及管理費之存款孳息，還有額外營業收入者，例如租金收入或售電收入等，管委會應依所得稅法規定辦理營所稅申報，並依本年度收入總額減除各項成本費用、損失及稅捐後純益額為所得額，計算應納稅額。
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