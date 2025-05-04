新聞中的法律／外商在台分公司稅務 五大重點

台灣地處亞太區樞紐，是許多外國企業進入亞洲市場的重要據點，為強化對亞太地區業務掌控，不少外商選擇在台灣設立分公司，然而設立分公司不僅是業務布局考量，同時也涉及一連串稅務申報與帳務管理的合規問題，若處理不慎，可能引發補稅、罰鍰甚至移轉訂價爭議。

首先，據所得稅法第41條規定，外國企業在台設立的分支機構，必須獨立設立帳簿，單獨計算其在台營利所得額。分公司不能與國外總公司混用帳務，所有在台收入、成本與費用，都需清楚記錄與歸屬，尤其從事設計、包工或技術勞務等業務的外商分公司，更應設立完整帳冊。

其次，部分企業會主張其在海外有相關成本費用須在台列報，此類費用若要被國稅局接受，須附上總公司所在地合格會計師簽證的財務報告，內容需載明金額、費用性質、計算方式，並經駐外單位或當地稅務機關認證。若無法提出這些證明，國稅局可要求補提帳簿或資料，否則有權依同業利潤標準核定所得額。

實務中，也常見外商總公司與關係企業間產生費用分攤，若提供費用單位與總公司具關係企業關係，還須考量移轉訂價合理性與實際服務內容是否明確記錄。

也有企業會將工程承攬與材料採購合約拆開，主張材料部分屬國際貿易，非台灣來源所得，但國稅局實務上可能認定兩者為一體契約，仍將材料收入納入台灣所得課稅。

第三，若分公司難以區分與計算實際成本，稅法亦提供簡化選項，依所得稅法第25條，外國公司可向國稅局申請以營業收入總額的15%作為課稅所得，簡化申報程序，不過，這種方式適用範圍有限，且不能與前十年虧損扣除並用。

第四，總公司管理費分攤，須合乎合理標準，分公司常會分攤總公司的管理費用，例如行政支援、資訊系統、品牌授權等，但依查核準則第70條規定，只有來自總公司非營業部門費用才可列報，總公司若有營業部門，相關費用則須分攤處理。

在分攤方式上，以各地分公司與總公司營業收入的比例作為標準，除非另有合理理由並經國稅局核准，否則不得採用其他方式。

第五，其他費用列報須與本業相關，並備妥佐證資料，根據查核準則第62條，與本業及附屬業務無關的費用與損失，不得列為成本。常見風險為企業雖列支服務費用，卻無法提供合約、憑證或具體服務成果。更嚴重的情況是，分公司幫關係企業代繳稅金後自行列報為費用，因缺乏合約載明條文而被全數剔除。

外國公司在台設立分公司，若能事前建立良好的帳務體系，清楚劃分成本與收入來源，並依規準備佐證資料，不僅能避免不必要的稅務風險，也有助於整體經營效率的提升，稅務合規從來不是形式作業，而是跨國企業在地深耕的關鍵一步。（勤業眾信稅務部資深會計師徐瑩瑩口述，記者胡順惠整理）