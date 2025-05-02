房屋稅2.0首年亂象多 專家籲民眾確認過再繳納

房屋稅2.0新制上路，但因系統轉換與歸戶認定問題，導致部分民眾收到稅單出現錯誤稅率，引發爭議。專家提醒，民眾收到稅單後切勿急於繳納，應先仔細比對與去年金額是否異常，必要時洽詢地政士或會計師協助確認。

新北市地政士公會前理事長潘惠燦指出，近期接獲大量民眾詢問稅單問題，「這陣子情況會很亂」，主要原因在於政府未能有效充分說明制度變革，再加上細節複雜，導致民眾普遍不了解新制。

他表示，以往住家稅率多為1.2%，但新制後僅限設籍、自用住宅且不超過三戶者適用，否則將按非自住標準計算，「很多人名下僅一戶卻收到2%的稅單，明顯就有誤」。他強調，若對稅單有疑慮，「不要馬上繳稅」，避免日後申請退稅反而更麻煩，也造成公部門負擔。

台灣地政士公會理事長陳錦麟也提醒，民眾應主動與稅捐處確認稅額內容，並檢視自家房產現況是否仍符合法定的自住房屋條件。他建議，第一步應與去年稅額對照，「如果差很多，就代表可能有問題」，接下來可向專業人員諮詢是否有合法節稅空間，包括設籍調整或重新認定住宅用途等。

專家普遍認為，房屋稅2.0制度細節複雜、民眾理解有限，首年執行勢必混亂。提醒納稅人「先查清楚、再繳稅」，並可向專業人士詢問，才能避免誤繳、退稅的困擾，也保障自身權益。