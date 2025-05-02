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花蓮縣超徵礦石稅將退業者 牛煦庭：中央也該還稅於民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。記者陳正興／攝影
國民黨立委牛煦庭。記者陳正興／攝影

有媒體報導稱，花蓮縣政府被指控因壓力而迅速退還福安礦業2億多元的礦石稅，主因罷免國民黨立委傅崐萁的壓力逐漸增大。國民黨立委吳宗憲今反駁，稅收均有程序需走完，製造這種訊息的是否要先弄清楚我國制度？國民黨立委牛煦庭說，中央超徵那麼多的稅收，是不是也要趕快還稅於民。

根據媒體報導，花蓮縣地方稅務局證實退稅，否認火速退款，而是案件已於半個月前確定。稅務局長呂玉枝也說，退稅是因案件明朗化，並非因媒體爆料而急於退款。

吳宗憲說，地方政府動用任何一筆款項，絕對不是今天講而明天動，除非是救災，否則沒有這種事情。以還兩億多這事情為例，絕對是有相關的程序走完。針對此案，他雖然沒有看過卷，但他提出最大的質疑是，稅收要徵稅與不徵稅，這必須要有法律的規定，即使是地方稅，也須經議會認同，稅收更不可能放在任何一個人的口袋，還要讓議會進行了解及審查。

吳宗憲質疑，為什麼稅收的東西到最後被特定的政治人物或媒體，塑造成好像中飽私囊，不理解這種邏輯。稅怎麼徵收以及稅怎麼使用，都有議會在監督，難道縣政府跟議會，藍綠整個大家一起組成犯罪團體對付人民嗎？製造這種訊息的，自己是不是要先搞清楚我國的制度是怎麼樣，今天不是私下叫對方拿一包現金來，而是用正當的程序，用稅收的方式去處理。

牛煦庭說，就他就此案粗淺了解，是因為過去在礦石稅的部分，一直都是業者跟縣政府在打行政訴訟，因為行政訴訟輸掉就要退稅，這本來就非常正常，按照法定的程序來處理。特定的媒體在這時爆料，捕風捉影，說是因為媒體壓力太大，這很奇怪，因為人家就按照正常的行政程序開徵稅收。縣府有縣府的立場，業者有業者的權利，最後行政訴訟的裁定花蓮縣府敗訴，多收的就要還稅於民，其實就是這麼簡單。

牛煦庭強調，既然還稅於民是地方有這樣的案例，也提醒中央，超徵那麼多的稅收，是不是也要趕快還稅於民。

國民黨立委吳宗憲。圖／吳宗憲辦公室提供
國民黨立委吳宗憲。圖／吳宗憲辦公室提供

國民黨 牛煦庭 花蓮縣政府

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