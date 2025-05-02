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房東別錯過！財部點名「三類出租住宅」可享房屋稅優惠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部提醒三類出租房屋可申請較低的租賃稅率課稅。聯合報系資料照片
財政部提醒三類出租房屋可申請較低的租賃稅率課稅。聯合報系資料照片

因應「房屋稅2.0」新制首年上路，加上鼓勵民眾將房屋釋出出租，財政部宣布，特別放寬出租房屋的申報期限，讓房東們能夠有更多時間準備，今年的房屋稅，如果符合下列三種類型，申報期限統一延長到6月2日止。

財政部指出，第一類是已申報租賃所得、租金符合《所得稅法》規定標準的住家用房屋；第二類是個人名下的住宅，符合《租賃住宅市場發展及管理條例》第17條規定的租賃住宅；第三類是法人持有的住宅，委託合法的包租代管業者出租，且租期在一年以上、作為居住使用者。

財政部提醒，房東收到稅單後，如果房屋是上述三類之一，可在6月2日前向所在地的地方稅稽徵機關提出申報，記得附上相關證明文件，經審核通過後，地方稅務單位會重新開立稅單，改按較低的租賃稅率課稅。

財政部補充，如果房屋是做為公益出租或社會住宅使用（如包租代管），就不需要額外申報，地方稅務機關會直接根據通報資料審核適用輕稅優惠。

房屋稅 房東 社會住宅

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