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房屋稅新制出包 雙北恐逾10萬人遭殃

聯合報／ 記者黃婉婷楊正海李定宇王慧瑛邱書昱／連線報導
受房屋稅二點○新制上路系統轉換影響，北市有約五萬份稅單稅率出現問題，財政部呼籲納稅義務人暫時不要繳納，最快五月中寄發新稅單。記者胡經周／攝影
受房屋稅二點○新制上路系統轉換影響，北市有約五萬份稅單稅率出現問題，財政部呼籲納稅義務人暫時不要繳納，最快五月中寄發新稅單。記者胡經周／攝影

房屋稅二點○新制昨起開徵，但出包現象持續擴大，不少自住房屋遭列「非自住」，導致稅金倍增，北市已重印五萬多分稅單，新北市部分，民代估約八萬件稅單受影響，批政府把關不力擾民。新北稅務官員直指系統由中央設計、全國使用，恐不只雙北出問題。

財政部次長李慶華昨在行政院會後記者會解釋，北市主要是轉換自住與非自住房屋資料時出問題，市府已發現差異、重印稅單；呼籲所有納稅義務人暫時不要繳納，已經繳的也會退稅，並延長自住申報期限至六月二日。

五月開徵的房屋稅適用囤房稅新制，夫妻及未成年子女在全國只有一戶自住房屋且非豪宅，即享優惠稅率百分之一；合計共兩戶、三戶仍屬自住範圍，適用稅率百分之一點二；相較非自住稅率百分之一點五到四點八，仍很優惠。

不過，北市稅捐處發出一○七萬件稅單，統計已近五萬件誤列非自住稅率，溢收一百元至上千元。接著新北市也有上千市民驚見繳款書的自住房屋被誤列為「非自住」，稅額暴增三倍，實際受影響件數尚在統計中。本報詢問其餘四都，暫未見錯列狀況。

雙北稅捐處表示，房屋稅課稅系統因應全國總歸戶需求，且須交叉查詢外縣市住宅狀況，由中央統籌開發，供各縣市使用；各縣市稅捐機關依需求設定、列印繳款書。

雙北稅捐處表示，部分稅單因新制系統設定問題，有新北市民眾發現被課以百分之二到百分之四點八的稅率，打電話詢問始終占線，只好親赴稅捐處詢問，發現許多人狀況相同，光新莊稅捐分處連續兩天就有四百多人詢問。

新北稅捐處副處長陳正輝堅稱，「民眾補申請重開稅單不能視為有問題」，只有近千份錯列，但民進黨議員戴瑋姍以北市規模推算，新北受影響至少八萬件。

戴瑋姍說，房屋稅制轉換系統後台有疏漏，希望市府盡快改正；她收到許多房屋稅被調高的諮詢電話，有問題的件數可能不像市府說的那麼少。同黨議員顏蔚慈也說，陳情電話快被打爆了，雙北大出包，房屋稅單一團亂，參與公益出租屋主、自用住宅民眾都被超額課稅，嚴重影響市民權益。

李慶華說，這次出狀況原因之一，是去年七月一日後新購房屋僅設了稅籍，但沒有向稅捐處申報符合自住條件。另外，雙北反映政府為鼓勵民眾出租閒置房屋，申報租金所得達一定標準，可適用百分之一點五至二點四的較低稅率，但很多房東可能不清楚新制，來不及在三月廿四日前申請，財政部已延長至六月二日之前都可申請補正。

新北市財政局長陳榮貴說，房屋稅二點○新制首次開徵，由舊制縣市歸戶改採全國歸戶，稅制複雜，新舊轉換出問題，中央、地方會一起解決。

國民黨北市議員汪志冰說，出包的是財政部，當初系統擴增、介接時花了八個多月、好幾億元，沒想到還是出包，無端增加行政成本，她認為一定還有很多黑數。

房屋稅制 議員

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