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節能家電退稅 延至2027年底

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
政院拍板，購買節能電器每台最高減徵貨物稅兩千元措施，延長實施至二○二七年十二月卅一日止。圖／聯合報系資料照片
政院拍板，購買節能電器每台最高減徵貨物稅兩千元措施，延長實施至二○二七年十二月卅一日止。圖／聯合報系資料照片

行政院會昨天通過「貨物稅條例」第十一條之一修正草案，購買節能電器每台最高減徵貨物稅兩千元措施，延長實施至二○二七年十二月卅一日止，同時行政院得視實際推展情況延長一次，以兩年為限，意即最長可延長四年半。實際修法結果，仍須經立法院審議通過。

現行節能家電退稅措施規定，民眾購買經核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅兩千元，實施期間至今年六月十四日，由於即將屆期，財政部評估有延長必要。

考量未來應持續創造節電效益、減少二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益，達成二○五○淨零排放路徑及策略目標。

冰箱 減徵 行政院

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