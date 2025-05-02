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專家：收到房屋稅單 查清楚再繳

聯合報／ 記者張策楊正海唐筱恬蔡晉宇／連線報導
台北市國稅局發布新聞稿指出，受到房屋稅2.0新制上路首年系統轉換影響，有約5萬份稅單出現同一建物但「自住、非自住」兩種不同稅率的現象，已盡速校正回歸，最快5月下旬新印製稅單才會到手。記者蘇健忠／攝影
台北市國稅局發布新聞稿指出，受到房屋稅2.0新制上路首年系統轉換影響，有約5萬份稅單出現同一建物但「自住、非自住」兩種不同稅率的現象，已盡速校正回歸，最快5月下旬新印製稅單才會到手。記者蘇健忠／攝影

房屋稅2.0新制上路，但因系統轉換與歸戶認定問題，部分民眾收到稅單出現錯誤稅率，引發爭議。專家提醒，民眾收到稅單後「先查清楚，再繳納」，先仔細比對與去年金額是否異常，必要時洽詢地政士或會計師協助確認。北市稅捐處正製作懶人包供民眾參考。

對於財政部坦承出現資料轉換問題，已給予延長期限，民進黨立委郭國文表示，若房屋稅計算有錯誤，就該盡快更正，勿讓民眾權益受影響。國民黨立委賴士葆表示，這個問題可能出在中央與地方政府橫向聯繫沒做好，此事關乎人民荷包，財政部應盡快把系統做好，跟地方稅捐稽徵處協調好，盡快補救。

民眾黨黨團副總召張啓楷表示，這次誤列太嚴重，且暴增太多，對民眾造成大困擾，稅務機關應加速檢討及查明補正，並且提供民眾更長寬限期。

「這陣子情況會很亂」新北市地政士公會前理事長潘惠燦指出，房屋稅新舊制轉換，近期接獲大量民眾詢問稅單問題，主要原因在於政府未能有效充分說明制度變革，再加上細節複雜，導致民眾普遍不了解新制。

潘惠燦表示，過去自用住宅稅率多為百分之一點二，但新制後僅限設籍、自用住宅且不超過三戶者適用，否則將按非自住標準計算，「很多人名下僅一戶卻收到百分之二以上的稅單，明顯有誤」。他強調，若對稅單有疑慮不要馬上繳，避免日後申請退稅反而更麻煩。

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