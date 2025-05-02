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冷眼集／打房打到小民 為報稅「戶籍妻離子散」

聯合報／ 本報記者林河名
房屋稅2.0新制上路，頻傳「出包」。圖／聯合報系資料照片
房屋稅2.0新制上路，頻傳「出包」。圖／聯合報系資料照片

房屋稅2.0新制上路，頻傳「出包」。但勾列錯誤僅是技術性問題，新法原要打擊囤房大戶，實際上卻重擊不只一房的民眾，且近來許多家戶大遷戶籍，也造成戶籍登記大亂。

由於房屋稅是地方稅，但中央管控「總歸戶數」，必須連動各地房屋的實際使用狀態，其實頗為複雜，以致新制甫上路，轉換自住與非自住房屋資料出問題，產生不少「房屋稅算錯」的烏龍。

但房屋稅算錯的問題事小，新法規定房屋必須登記戶籍才能獲得「自用」優惠稅率，其實未必合理，影響民眾權益也更大。

例如，許多民眾因為繼承等諸多原因擁有房屋，也非豪宅，依法在三戶之內都不算「囤房」，但若未有本人、配偶或直系血親登記戶籍，即使是自用，且未作出租或其他使用，仍必須繳納稅率較高的「非自用」房屋稅，既不合理，也不符實際使用情形。

在這種法律規定下，三戶以內的屋主若未移籍，就須繳付高額房屋稅，變相成了「被打房」的冤大頭；若要享受自用優惠稅率，可能出現先生戶籍登記在Ａ房，太太登記Ｂ房，孩子登記Ｃ房，實際同住的一家三人，為了節稅，變成三個戶籍，未免太過荒謬。

縱使只有一個房子，若因在外地工作未在屋址設戶籍，依法也不能適用自用稅率。其不合情理，可見一斑。

政府近年一再強調簡政便民，但新制房屋稅，能否打擊真正囤房大戶猶未可知，卻害不少民眾忙著遷戶籍，戶籍登記變成「妻離子散」，絕非戶政單位樂見。財政部延長遷籍只能治標，若要治本，還是該回頭檢討修過頭的新法。

囤房稅 戶籍 房屋

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