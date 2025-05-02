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房屋稅2.0出包 兩大放寬

經濟日報／ 記者邱琮皓余弦妙／台北報導

房屋稅5月開徵，由於今年是新制首度上路，各地方出現不少狀況，如台北市因資料轉換錯誤，民眾收到稅額較高的錯誤稅單，約影響5萬戶。地方政府財政部已緊急因應，提出延繳、設籍申報延後等兩大放寬。

房屋稅2.0新制（又稱囤房稅2.0）去年7月1日上路，今年5月首度開徵，各地方政府已於4月底陸續寄出房屋稅單，但近期雙北民眾準備繳費時才發現，金額比預期更高。

財政部次長李慶華昨（1）日表示，台北市因為在自住房屋與非自住房屋資料轉換過程中發生問題，市府已自行發現差異，預估有5萬多戶受影響，會由稅捐處重新印製稅單，納稅人可先暫時不要繳納，已繳的也會退稅，台北市也提供延期繳納應變。

北市稅捐處日前表示，多數受影響案件，稅額略增加100至200元，極少部分因地上停車空間規劃可能增加千餘元，將陸續重新寄送更正後稅單。

李慶華說，新北市也反映，因部分納稅人在去年7月1日後新購房屋，可能已設了稅籍，但是並未向稅捐稽徵處申報符合自住條件，財政部在與各地方政府商議後取得共識，考量自住條件必須設籍並向稅捐稽徵處申報，所以將原本申報期限3月24日延長至6月2日為止，這些狀況都可以進行補正。

另外地方政府也反映，此次新制針對誠實報稅房東給予較低稅率，但有房東來不及提出申請，財政部昨日也宣布放寬，考量新制上路首年，放寬包括出租房屋達租金標準的住家用房屋、個人租賃住宅、法人租賃住宅（契約需約定供居住使用一年以上）等三大類房東，只要6月2日前向房屋所在地地方稽徵機關申報並獲核准，房屋稅即可適用較低稅率。

地方政府 房屋稅 財政部

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