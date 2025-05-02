職安法翻修 明確定義霸凌

勞動部昨（1）日在行政院會報告《職業安全衛生法》修法，定義職場霸凌為持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當言詞或行為，致其身心健康遭受危害；情節重大者，不以持續發生為必要；雇主若未依法防治，最重可處150萬元。

勞動部表示，此次修法，是勞工安全衛生法自2013年7月更名為職業安全衛生法後，最大幅度的調整。

近期社會關注職場霸凌議題，勞動部此次翻修職安法，將增訂職場霸凌防治專章，明確定義職場霸凌：「事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當之言詞或行為，致其身心健康遭受危害；情節重大者，不以持續發生為必要」。

另外，勞動部表示，分析職業災害發生原因，營造工程職災占比最高，而工程業主獲取最大利潤，投資工安成本卻過低，且其中層層轉包交付承攬，責任不明，風險由下包廠商及勞工承擔，此次修法重點從源頭要求一定規模以上工程業主在交付規劃、設計及施工時，應先分析潛在危害，採取預防作為及編列安衛費用。

若業主將工程分別交付不同專業廠商施作，須指定其中一廠商負起統合管理責任，而各級承攬人均應配合辦理承攬管理防災措施。

此外在罰則方面，刑事罰部分，發生死亡職災刑期上限自三年增至五年，罰金上限自30萬元增至150萬元；發生三人受傷職災刑期上限自一年增至三年，罰金上限自18萬元增至100萬元。行政罰部分，違反安全設施罰鍰上限自30萬元增至150萬元，違反管理措施罰鍰上限自15萬元增至75萬元，另依規模、違反情節，訂有裁罰基準。