報稅第一天 43萬戶完成

5月報稅季展開，財政部昨（1）日統計至下午5時，已有約43.1萬戶完成綜合所得稅申報，其中有26.7萬戶採用手機報稅，占比達62％，等於每五個人當中就有三個人以手機完成申報。

據財政部先前預估，今年綜所稅申報戶約690萬戶。昨天是報稅第一天，財政部次長李慶華、賦稅署長宋秀玲、台北國稅局長吳蓮英赴台北國稅局信義分局視察申報情形，由於適逢勞動節假期，也有民眾臨櫃申報。

李慶華表示，今年申報去年綜所稅有多項減免，特別是提高幼兒學前特別扣除額至15萬元，以及房屋租金支出改成特別扣除額並調高至18萬元。

另外因應美國對等關稅政策，李慶華表示，希望能舒緩受影響民眾跟企業的報稅壓力，今年所得稅結算申報期間延長至6月底，企業或民眾若受到對等關稅影響，導致營業收入減少、無薪假等狀況，可向國稅局申請分期跟延期繳稅。

報稅首日截至下午5時，已有43.1萬戶完成申報，其中26.7萬戶採取手機報稅，占62％，已經是主流；11.4萬戶採線上版網路申報，占比26％；離線版仍有約5萬戶，占12％。

李慶華表示，今年5月報稅，包括基本生活費調升、免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額等扣除額以及課稅級距金額提高，都有利納稅人。

此外，今年針對6歲以下兒童的幼兒學前特別扣除額也提高，第一名子女提高至15萬元、第二名以上提高至22.5萬元，並刪除排富規定。

房屋租金支出扣除額過去為列舉扣除額，今年改列特別扣除額，扣除額上限也從每年12萬元提高至18萬元，設有排富規定，民眾申報時不需經房東同意，只要提供租約、房租支出憑證即可申報，希望照顧廣大租屋族。

另外財政部持續簡化報稅流程，今年首度在網路申報提供「稅額估算表」，由國稅局主動幫忙試算。李慶華表示，若民眾沒有需要更正的地方，可以直接點選上傳就完成申報，鼓勵民眾多加利用，也能用網路替代馬路。