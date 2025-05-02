節能家電退稅 六年211億

行政院會昨（1）日通過《貨物稅條例》修法，延長節能家電退稅優惠實施期間，每台最高減徵貨物稅2,000元。財政部統計至今年3月底，實施近六年來已核准1,271萬台家電退稅，共211億元，預估未來每年可節電5億度，節省電費總計17億元。

財政部表示，節能家電退稅自2019年6月15日起實施，歷經兩次延長後，將於今年6月14日落日。財政部與經濟部協商後啟動修法，昨日行政院會通過草案，延長實施期限至2027年12月31日，且可行政院可視實際推展情況延長一次，以兩年為限，即最多可延至2029年底。

財部指出，只要購買經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每台最高退稅2,000元。據財政部預估，實施節能家電退稅，預計每年可節電5億度， 相當於節省電費17億元，也能抑低二氧化碳排放25萬公噸。