快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

節能家電退稅 六年211億

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院會昨（1）日通過《貨物稅條例》修法，延長節能家電退稅優惠實施期間，每台最高減徵貨物稅2,000元。財政部統計至今年3月底，實施近六年來已核准1,271萬台家電退稅，共211億元，預估未來每年可節電5億度，節省電費總計17億元。

財政部表示，節能家電退稅自2019年6月15日起實施，歷經兩次延長後，將於今年6月14日落日。財政部與經濟部協商後啟動修法，昨日行政院會通過草案，延長實施期限至2027年12月31日，且可行政院可視實際推展情況延長一次，以兩年為限，即最多可延至2029年底。

財部指出，只要購買經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每台最高退稅2,000元。據財政部預估，實施節能家電退稅，預計每年可節電5億度， 相當於節省電費17億元，也能抑低二氧化碳排放25萬公噸。

家電 財政部 貨物稅

延伸閱讀

北市房屋稅2.0出包影響5萬人 稅捐處：6月底主動退還

房屋稅2.0上路爆民怨 財政部擬延長租賃所得申報

報稅季到！30歲女自曝「從未繳過稅」 月薪3萬每年還能出國4次

智慧客服、專人專線 財政部報稅客服同步上線

相關新聞

房屋稅新制出包 雙北恐逾10萬人遭殃

房屋稅二點○新制昨起開徵，但出包現象持續擴大，不少自住房屋遭列「非自住」，導致稅金倍增，北市已重印五萬多分稅單，新北市部...

冷眼集／打房打到小民 為報稅「戶籍妻離子散」

房屋稅2.0新制上路，頻傳「出包」。但勾列錯誤僅是技術性問題，新法原要打擊囤房大戶，實際上卻重擊不只一房的民眾，且近來許...

專家：收到房屋稅單 查清楚再繳

房屋稅2.0新制上路，但因系統轉換與歸戶認定問題，部分民眾收到稅單出現錯誤稅率，引發爭議。專家提醒，民眾收到稅單後「先查...

節能家電退稅 延至2027年底

行政院會昨天通過「貨物稅條例」第十一條之一修正草案，購買節能電器每台最高減徵貨物稅兩千元措施，延長實施至二○二七年十二月...

房屋稅2.0出包 兩大放寬

房屋稅5月開徵，由於今年是新制首度上路，各地方出現不少狀況，如台北市因資料轉換錯誤，民眾收到稅額較高的錯誤稅單，約影響5...

報稅第一天 43萬戶完成

5月報稅季展開，財政部昨（1）日統計至下午5時，已有約43.1萬戶完成綜合所得稅申報，其中有26.7萬戶採用手機報稅，占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。