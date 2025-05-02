稅額核定 不能改列舉扣除

財政部北區國稅局提醒，民眾若未依規定辦理綜所稅申報，一旦經稅務機關查出實際收入達課稅標準並核定應補稅額，即便納稅人有可列舉扣除相關費用，也將無法主張採用列舉扣除額。

舉例來說，納稅人小明（化名）申報2023年綜所稅，因自行試算認為無應納稅額，便沒有辦理綜所稅結算申報，不料稅務機關日後查得小明實際有多項所得，經扣除免稅額及標準扣除額後，仍應補繳稅款1.9萬元，並挨罰7,600元。

小明事後向國稅局提出復查，表示因工作忙碌，未及時辦理申報，但若以「列舉扣除額」方式計算，實際上根本不需繳稅，希望補報並改採列舉扣除。不過，國稅局表示，若納稅人未在規定期限內辦理申報，且在稅務機關核定前也未主動補報，即喪失列舉扣除的權利，因此駁回小明復查申請。

國稅局強調，若納稅人未如期完成申報，後來發現列舉扣除較有利，也將無法適用。