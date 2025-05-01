影／所得稅申報 受到對等關稅影響可申請延期繳稅

所得稅結算申報首日，財政部次長李慶華、賦稅署長宋秀玲等官員下午前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅狀況。

113年綜合所得稅結算申報今天起首日申報，財政部政務次長李慶華下午前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅狀況，李慶華表示今年房屋租金支出扣除額首度由列舉扣除額，改為特別扣除額，上限提高到新台幣18萬元，由於房租支出特別扣除額沒提供查調服務，有需求的民眾須自主舉證申報。