快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

閃兵案外案！找偵查隊長、四海幫堂主偷查個資 王大陸和女友皆被起訴

白眼狼行徑曝光…撕破臉提告詹姆士 資深經紀人：對虛偽不具誠信表痛心

影／所得稅申報 受到對等關稅影響可申請延期繳稅

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
113年綜合所得稅結算申報今天起首日申報，今年5月所得稅結算申報期間至6月底，民眾如果受到對等關稅影響，導致營業收入減少、減班等狀況，可向國稅局申請分期跟延期繳稅，分期可分成36期（3年），延期期限最長1年。記者曾學仁／攝影
113年綜合所得稅結算申報今天起首日申報，今年5月所得稅結算申報期間至6月底，民眾如果受到對等關稅影響，導致營業收入減少、減班等狀況，可向國稅局申請分期跟延期繳稅，分期可分成36期（3年），延期期限最長1年。記者曾學仁／攝影

所得稅結算申報首日，財政部次長李慶華、賦稅署長宋秀玲等官員下午前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅狀況。

113年綜合所得稅結算申報今天起首日申報，財政部政務次長李慶華下午前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅狀況，李慶華表示今年房屋租金支出扣除額首度由列舉扣除額，改為特別扣除額，上限提高到新台幣18萬元，由於房租支出特別扣除額沒提供查調服務，有需求的民眾須自主舉證申報。

根據財政部財政資訊中心統計，截至今天下午2時30分，網路申報（含電腦、手機）約36萬件，手機報稅約24萬件。李慶華表示，因應美國對等關稅政策，希望紓緩民眾跟企業申報壓力，延長今年5月所得稅結算申報期間至6月底。

所得稅結算申報首日，財政部次長李慶華（圖）前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅狀況，並呼籲民眾多利用手機、網路報稅。記者曾學仁／攝影
所得稅結算申報首日，財政部次長李慶華（圖）前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅狀況，並呼籲民眾多利用手機、網路報稅。記者曾學仁／攝影
113年綜合所得稅結算申報今天起首日申報，今年5月所得稅結算申報期間至6月底，民眾如果受到對等關稅影響，導致營業收入減少、減班等狀況，可向國稅局申請分期跟延期繳稅，分期可分成36期（3年），延期期限最長1年。記者曾學仁／攝影
113年綜合所得稅結算申報今天起首日申報，今年5月所得稅結算申報期間至6月底，民眾如果受到對等關稅影響，導致營業收入減少、減班等狀況，可向國稅局申請分期跟延期繳稅，分期可分成36期（3年），延期期限最長1年。記者曾學仁／攝影
所得稅結算申報首日，財政部次長李慶華（前左）前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅狀況，並呼籲民眾多利用手機、網路報稅。記者曾學仁／攝影
所得稅結算申報首日，財政部次長李慶華（前左）前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅狀況，並呼籲民眾多利用手機、網路報稅。記者曾學仁／攝影

李慶華 綜合所得稅 財政部

延伸閱讀

不是對美關稅！台灣運輸業更怕這1件事 思考轉型新能源車

房屋稅2.0上路爆民怨 財政部擬延長租賃所得申報

影／職安法修法增職場霸凌專章 包含明確職場霸凌定義

關稅效應發酵？減班休息增584人 3廠商因川普政策訂單減少

相關新聞

北市房屋稅2.0出包影響5萬人 稅捐處：6月底主動退還

房屋稅差別稅率2.0新制5月1日首度開徵，台北市稅捐處4月底陸續寄出114年期房屋稅稅單，部分因房屋稅2.0新制系統設定...

影／所得稅申報 受到對等關稅影響可申請延期繳稅

所得稅結算申報首日，財政部次長李慶華、賦稅署長宋秀玲等官員下午前往台北國稅局信義分局視察民眾報稅狀況。

5月報稅季來了！注意個人所得稅四大變革 房屋稅也有更改

5月報稅季到來，課徵的稅務包括個人綜合所得稅以及房屋稅。其中綜合所得稅部分，今年共有基本生活費增加、免稅額調高、房租支出...

扶養長期失業哥哥卻遭剔除 國稅局揭三條件符合才算數

財政部北區國稅局表示，根據《所得稅法》規定，納稅人若要申報扶養親屬，對象須是本人或配偶的直系血親或同胞兄弟姊妹，其中若為...

房屋稅2.0上路爆民怨 財政部擬延長租賃所得申報

房屋稅2.0今起開徵，雙北等縣市出現民眾房屋遭列「非自住」，導致稅單金額翻倍。財政部次長李慶華說明，當中出現資料轉換、民...

房屋稅遭誤列非自住 財政部：延長申報期限至6月2日

五月報稅季來臨，民眾紛紛接到今年度的稅單，不過今年的新制房屋稅開徵，竟出現部分縣市稅單金額大增狀況，財政部次長李慶華1日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。