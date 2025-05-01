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報稅首日36萬件已申報 房租支出扣除額須自主舉證

中央社／ 台北1日電

綜所稅申報今天開跑，截至下午2時30分，網路申報已有36萬件。財政部政務次長李慶華今天表示，今年房屋租金支出扣除額首度由列舉扣除額，改為特別扣除額，上限提高到新台幣18萬元，由於房租支出特別扣除額沒提供查調服務，有需求的民眾須自主舉證申報。

根據財政部財政資訊中心統計，截至今天下午2時30分，網路申報（含電腦、手機）約36萬件，手機報稅約24萬件。

李慶華、財政資訊中心主任張文熙、台北市會計師公會理事長傅文芳等人，今天上午前往台北國稅局信義分局，視察首日申報情形。

李慶華表示，因應美國對等關稅政策，希望紓緩民眾跟企業申報壓力，延長今年5月所得稅結算申報期間至6月底。民眾如果受到對等關稅影響，導致營業收入減少、減班等狀況，可向國稅局申請分期跟延期繳稅，分期可分成36期（3年），延期期限最長1年。

至於今年報稅季措施，李慶華表示，綜所稅基本生活費調升，加上免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額調高。另外，幼兒特別扣除額也拉高扣除額度，第1名子女15萬元，第2名以上子女每人增加50%、可扣除22.5萬元，並擴大適用年齡至6歲，盼減輕育兒家庭負擔。

此外，李慶華指出，今年房屋租金支出扣除額首度由列舉扣除額，改為特別扣除額，目的是減輕租屋家庭的負擔，金額上限也從過去12萬元提高到18萬元，民眾只要提供租賃契約、房租支出憑證就可申報，不需要經過房東同意，但有排富規定，希望照顧有租屋需求的青年族群。

李慶華說明，很多民眾有房租支出、也有此申報需求，盼誠實申報。她也特別提醒，租金支出特別扣除額未提供查調服務，民眾如果有申報需要，要自主舉證申報。

財政部今年在簡化報稅流程上，有提供稅額估算表。李慶華解釋，民眾下載後可看到試算好的金額，若所得資料不需修正，點選就可完成申報，非常便利。今年也特別推出全國抽獎活動，透過手機完成報稅者，可獲得抽獎機會，總獎額達525萬元，歡迎民眾多利用手機報稅。

報稅 手機 李慶華

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