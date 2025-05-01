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報稅首日增緩衝 財部：自住與出租房屋申報延至6月2日

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

報稅首日起跑，不只是綜所稅有多項新制，就連房屋稅2.0也是首度開徵。財政部次長李慶華表示，各地方有反應不少民眾是看到稅單才有感，為協助民眾有緩衝、協助，預計將延長自住與出租房屋申報期限至6月2日。

據財政部統計，截至下午2時30分為止，已完成36萬筆網路報稅，其中24萬筆為手機報稅，比重約為6成。

財政部1日也進行報稅視察，李慶華表示，今年各項的扣除免稅額、以及基本生活費額度都有提高，今年也特別新增幼兒學前特別扣除額，針對家中六歲以下的小朋友申報扣除額從12萬提高至15萬元，第二名子女提高至22.5萬元，希望可以減輕民眾的負擔，另外租金支出的特別扣除，也從列舉扣除改為特別扣除額，額度也從一年12萬元提高至18萬元，民眾申報時不需經過房東同意，只需要提出租賃契約、相關支出憑證就可以來申報。

由於今年為房屋稅差別稅率2.0上路的開徵第一年，全國各地都有接到反應，包括台北市、新北市民眾都發現稅單暴增三倍。李慶華表示，其實這新制度已經過了一年的宣導與系統調整，但不少民眾仍不了解新修正的規定是必須要在自住房屋設戶籍，導致到稅單才發現未完成設籍步驟，為協助民眾適應新制，財政部也將自住用房屋設籍期限從3月24日延長至6月2日，「全國單一自住的話，今年就會降稅，從1.2％到1％」。

雙北稅處也傳出系統出問題，李慶華解釋，主要是在資料處理上出現轉換錯誤導致出單狀況，台北市稅處自行估計大約5萬多件，將會主動更正補寄正確的稅單給民眾也展延繳納期間至6月30日；新北市稅處也反應類似情況，也就是有部分民眾去年7月1日後新購置的房屋，可能未來得及在3月24日設籍，同樣也可以在6月2日來補申請，各地稅處也會協助民眾更正稅單。

報稅 李慶華 財政部

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