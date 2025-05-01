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5月報稅季來了！注意個人所得稅四大變革 房屋稅也有更改

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
安新建經提醒，5月是房屋稅繳納及個人綜合所得稅申報的重要時期，今年所得稅除了基本生活費調升等四大變革外，報稅截止時間也從5月31日延長至6月30日；另外，今年房屋稅改採「全國歸戶」、「差別稅率」等新制上路。安新建經提供
安新建經提醒，5月是房屋稅繳納及個人綜合所得稅申報的重要時期，今年所得稅除了基本生活費調升等四大變革外，報稅截止時間也從5月31日延長至6月30日；另外，今年房屋稅改採「全國歸戶」、「差別稅率」等新制上路。安新建經提供

5月報稅季到來，課徵的稅務包括個人綜合所得稅以及房屋稅。其中綜合所得稅部分，今年共有基本生活費增加、免稅額調高、房租支出扣除額調整，以及幼兒學前扣除額擴大等四大變革，申報及繳納截止日今年則將從5月31日延長至6月30日。

另外，同樣於5月開徵的房屋稅則實施「全國歸戶」與「差別稅率」，持有多屋者將增加稅負，繳納則至5月31日止。安新建經提醒，納稅義務人記得在指定時間內進行申報及繳納稅款以免受罰。

2024年綜合所得稅在今年5月申報，申報繳納共有基本生活費增加、免稅額調高、房租支出扣除額調整，以及幼兒學前扣除額擴大等四大變革；基本生活費部分，自20.2萬元調高至21萬元。免稅額的部分，未滿70歲由從9.2萬元調高至9.7萬元，滿70歲納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養的直系尊親屬，免稅額由13.8萬元調高至14.55萬元。

基本所得額課稅級距也依據物價指數上漲幅度有所調整，免稅額由670萬元調高至750萬元；單身者的標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元，夫妻，則由24.8萬元調高至26.2萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額，由20.7萬元調高至21.8萬元。

在房屋租金支出扣除額方面，與過去最大的不同的是，租金支出由「列舉扣除」改為「特別扣除」，可與標準扣除額並用，每一申報戶的扣除上限提高至18萬元，適用對象為納稅義務人、其配偶及受扶養的直系親屬，但設有排富規定，且申請人名下必須無自有房屋。

而幼兒學前特別扣除額適用年齡，則擴大至六歲以下子女，第一名子女扣除15萬元，第二名及以上子女則每人扣除22.5萬元，並取消排富規定，讓更多家庭受惠。

安新建經表示，除上述變革外，今年繳稅期間亦有變化。日前財政部公告，為減輕美國對等關稅衝擊造成的繳稅壓力，今年所得稅申報繳納時間比照COVID-19疫情延長一個月，自5月1日起至6月30日；整體預料將有效減輕納稅人負擔，特別是對於有幼兒的家庭及租屋族來說，感受更為明顯。

同時，安新建經提醒，雙薪家庭不一定要採用「所得合併計稅」，如果夫妻兩人所得稅級距不同，可用「分開計稅」試算，找出最省錢申報方式。

此外，同樣在5月需要進行申報的房屋稅，今年亦有「全國歸戶」、「差別稅率」等新制上路。

安新建經分析，過去房屋稅採以「縣市」為單位，不同縣市的房子皆能有一戶採自住稅率；但新制以「家戶」為單位，包含夫妻及未成年子女，不管房子在哪個縣市，名下所有房屋都會合併計算，以自住計稅必須設有戶籍且三戶為限，戶數越多、稅率越高。

安新建經認為，此次房屋稅課稅改革對多屋族來說，稅負將增加，但對名下僅有一間自住房屋者，稅率將從1.2%降至1%，減輕單一住宅持有者的負擔；不過，若名下擁有「持分」，該持分也算是一戶，仍計入多屋族，需特別注意。

安新建經指出，由於自住房屋在國內最多只能申報三戶，多屋族想節稅，可把本人、配偶及未成年子女分別設籍在名下三間房；若只能擇一設籍，建議設籍在房屋評定現值最高的房子，節稅效果最好，這部分可向房屋所在地的稅捐稽徵機關申請「房屋稅籍證明」了解具體限值。

另外，安新建經表示，若把房屋提供公益出租或社會住宅使用，可享有公益出租人及社會住宅優惠稅率1.2%，多屋族可考慮多加利用。

免稅額 房屋稅 綜合所得稅

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