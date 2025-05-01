快訊

暗示參選總統？南韓代理總統韓悳洙請辭：將承擔更重大的責任

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 指「她」從通緝起已在坐牢

柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

聽新聞
0:00 / 0:00

扶養長期失業哥哥卻遭剔除 國稅局揭三條件符合才算數

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
報稅前先了解相關規定，以免遭剔除資格要被追稅。聯合報系資料照片
報稅前先了解相關規定，以免遭剔除資格要被追稅。聯合報系資料照片

財政部北區國稅局表示，根據《所得稅法》規定，納稅人若要申報扶養親屬，對象須是本人或配偶的直系血親或同胞兄弟姊妹，其中若為已成年的兄弟姊妹或子女，還需符合「在校就學」、「身心障礙」或「無謀生能力」等條件，才能合法列報免稅額

舉例來說，大華在申報2022年度綜合所得稅時，將已成年的胞兄阿明列為扶養對象，並申報新臺幣9萬2,000元的免稅額，但國稅局審查後認為阿明不符合列報條件，將該筆免稅額剔除，大華不服，提出復查申訴，主張胞兄因失業多年、毫無收入，應屬「無謀生能力」。

然而，國稅局指出，所謂「無謀生能力」必須符合以下任一條件，包括因身體、精神或智能障礙、重大疾病等，無法從事工作，並取得醫療機構的正式證明；經衛生福利部公告為需要長期照顧之身心失能者，且不能自謀生活；已受法院監護宣告，且未撤銷。

經查，阿明僅是長期失業，但並未具備上述任一條件，因此國稅局駁回復查申請，並經法院判決確定。北區國稅局提醒民眾，在申報扶養「無謀生能力」的家屬時，應事先準備並檢附相關證明資料，避免免稅額被剔除，影響自身權益。

免稅額 國稅局 綜合所得稅

延伸閱讀

智慧客服、專人專線 財政部報稅客服同步上線

五月報稅季到詐團蠢動 警拍影片提醒稅務防詐騙3步驟

頂樓設置招牌須報所得

年薪不到這數字就免繳稅？2025 報稅懶人包：怎麼繳、怎麼省？稅額怎麼算？一篇解答

相關新聞

北市房屋稅2.0出包影響5萬人 稅捐處：6月底主動退還

房屋稅差別稅率2.0新制5月1日首度開徵，台北市稅捐處4月底陸續寄出114年期房屋稅稅單，部分因房屋稅2.0新制系統設定...

5月報稅季來了！注意個人所得稅四大變革 房屋稅也有更改

5月報稅季到來，課徵的稅務包括個人綜合所得稅以及房屋稅。其中綜合所得稅部分，今年共有基本生活費增加、免稅額調高、房租支出...

扶養長期失業哥哥卻遭剔除 國稅局揭三條件符合才算數

財政部北區國稅局表示，根據《所得稅法》規定，納稅人若要申報扶養親屬，對象須是本人或配偶的直系血親或同胞兄弟姊妹，其中若為...

房屋稅2.0上路爆民怨 財政部擬延長租賃所得申報

房屋稅2.0今起開徵，雙北等縣市出現民眾房屋遭列「非自住」，導致稅單金額翻倍。財政部次長李慶華說明，當中出現資料轉換、民...

房屋稅遭誤列非自住 財政部：延長申報期限至6月2日

五月報稅季來臨，民眾紛紛接到今年度的稅單，不過今年的新制房屋稅開徵，竟出現部分縣市稅單金額大增狀況，財政部次長李慶華1日...

退稅族也有優惠 LINE Bank 收「退稅」抽現金16,800

繳稅季到，不少民眾符合資格將獲得一筆退稅，針對退稅族，LINE Bank加碼推出綜所稅退稅抽獎活動，民眾在首批退稅撥付日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。