扶養長期失業哥哥卻遭剔除 國稅局揭三條件符合才算數

財政部北區國稅局表示，根據《所得稅法》規定，納稅人若要申報扶養親屬，對象須是本人或配偶的直系血親或同胞兄弟姊妹，其中若為已成年的兄弟姊妹或子女，還需符合「在校就學」、「身心障礙」或「無謀生能力」等條件，才能合法列報免稅額。

舉例來說，大華在申報2022年度綜合所得稅時，將已成年的胞兄阿明列為扶養對象，並申報新臺幣9萬2,000元的免稅額，但國稅局審查後認為阿明不符合列報條件，將該筆免稅額剔除，大華不服，提出復查申訴，主張胞兄因失業多年、毫無收入，應屬「無謀生能力」。

然而，國稅局指出，所謂「無謀生能力」必須符合以下任一條件，包括因身體、精神或智能障礙、重大疾病等，無法從事工作，並取得醫療機構的正式證明；經衛生福利部公告為需要長期照顧之身心失能者，且不能自謀生活；已受法院監護宣告，且未撤銷。

經查，阿明僅是長期失業，但並未具備上述任一條件，因此國稅局駁回復查申請，並經法院判決確定。北區國稅局提醒民眾，在申報扶養「無謀生能力」的家屬時，應事先準備並檢附相關證明資料，避免免稅額被剔除，影響自身權益。