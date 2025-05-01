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房屋稅2.0上路爆民怨 財政部擬延長租賃所得申報

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
財政部次長李慶華（左起）、行政院發言人李慧芝、勞動部長洪申翰、教育部青年署署長陳雪玉上午一起出席行政院會後記者會。記者蘇健忠／攝影
財政部次長李慶華（左起）、行政院發言人李慧芝、勞動部長洪申翰、教育部青年署署長陳雪玉上午一起出席行政院會後記者會。記者蘇健忠／攝影

房屋稅2.0今起開徵，雙北等縣市出現民眾房屋遭列「非自住」，導致稅單金額翻倍。財政部次長李慶華說明，當中出現資料轉換、民眾未申報符合自住條件等問題，經與各縣市商議後，已延長自住申報期限至6月2日，出租房屋適用優惠稅率部分也正研議延長申報期限。

房屋稅差別稅率2.0新制自2024年7月起實施，夫妻及未成年子在全國3戶以內房屋，須設戶籍才能享1.0％（全國僅有1戶）或1.2％（全國3戶內）自住稅率，否則將按3.2％到4.8％非自住稅率，課徵稅額至少增加1.67倍。

不過，新北市上千市民驚見繳款書上自住房屋被誤列為「非自住」，稅額暴增為3倍，稅捐稽徵處新莊等分處電話昨天一早就被打爆；北市也傳出類似情況。

李慶華今天在行政院會後記者會上解釋，今年房屋稅新制於5月1日至5月31日開徵，過程中碰到一些狀況，例如台北市在轉換自住房屋與非自住房屋資料時發生問題，市府已自行發現差異，預估有5萬多份稅單將重印，呼籲所有納稅義務人暫時不要繳納，已經繳的也會退稅，並給予延期的時間。

李慶華續指，新北市則是反應，部分2024年7月1日後新購的房屋可能已經設了稅籍，但沒有向稅捐稽徵處申報符合自住條件，財政部與各地方政府商議後已取得共識，考量自住條件須設籍並向稅捐稽徵處申報，因此把申報期限從3月24日延長至6月2日止，都可以補正。

她補充，雙北今天也提到，因為新制鼓勵民眾出租閒置房屋，給予申報租金所得達到當地一般租金標準者，可適用1.5％至2.4％的低稅率，很多房東可能不清楚新制，因此來不及在3月24日前申請，目前已在研議比照自住房屋，將申報期限延長至6月2日。

報稅 房屋稅

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