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房屋稅遭誤列非自住 財政部：延長申報期限至6月2日

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
財政部外觀。聯合報系資料照
財政部外觀。聯合報系資料照

五月報稅季來臨，民眾紛紛接到今年度的稅單，不過今年的新制房屋稅開徵，竟出現部分縣市稅單金額大增狀況，財政部次長李慶華1日於行政院會後記者會應詢說明，經與各縣市商議後，將延長自住與出租房屋申報期限至6月2日，只要符合條件的屋主在期限前申報，都可以適用相對優惠的稅率。

房屋稅2.0新制自2024年7月1日起施行，於今年5月1日首次開徵，稅單已於4月22日前陸續寄發予納稅義務人，因直轄市非自住房屋稅率為3.2%至4.8%。近期新北市上千市民驚見繳款書上自住房屋被誤列為「非自住」，適用高達3.2%至4.8%的稅率，稅額暴增為3倍，稅捐稽徵處新莊等分處電話一早就被打爆；北市也傳出類似情況。

對此，李慶華說明，今年房屋稅差別稅率新制於5月1日至5月31日開徵，過程當中碰到一些狀況，例如台北市因為在自住房屋與非自住房屋資料轉換過程中發生問題，市府已自行發現了差異，預估有5萬多份，會由台北市稅捐稽徵處重新印製稅單，呼籲所有納稅義務人暫時不要繳納，已經繳的也會退稅，並給予延期的時間。

李慶華說，新北市也反應，因部分2024年7月1日之後新購的房屋可能已經設了稅籍，但是沒有向稅捐稽徵處申報符合自住條件，這部分一開始開徵時就發現這個問題，所以財政部與各地方政府商議後取得共識，考量自住條件必須設籍並向稅捐稽徵處申報，所以將原本申報期限3月24日延長至6月2日為止，都可以進行補正。

此外，李慶華說，由於新制鼓勵民眾出租閒置房屋，給予申報租金所得達到當地一般租金標準者，可適用1.5％至2.4％之較低稅率，很多房東可能不清楚新制，來不及在3月24日前申請，因此，財政部將研議比照自住房屋，將申報期限延長至6月2日。

房屋稅 李慶華 財政部

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