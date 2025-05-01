退稅族也有優惠 LINE Bank 收「退稅」抽現金16,800

繳稅季到，不少民眾符合資格將獲得一筆退稅，針對退稅族，LINE Bank加碼推出綜所稅退稅抽獎活動，民眾在首批退稅撥付日（2025/7/31，依國稅局公告為準）透過主帳戶收「退稅」就有機會抽到現金16,800元。另透過Paytax財政部網路繳稅服務網，刷聯邦LINE Bank聯名卡享繳綜所稅免手續費。

LINE Bank表示，除了利用主帳戶收「退稅」，手上現有資金停泊在LINE Bank也能享受多項優惠，舉例而言，存30萬到口袋帳戶，無須任務即享優利活存1.5%，月月領息約有370元，相當於現賺三個便當錢。

而廣受好評的轉帳手續費優惠，現在只要超低門檻就能享有。在LINE Bank的前月平均每日存款餘額達5,000元(含)以上，就能享有每月50次的行動銀行跨行轉帳免手續費優惠；前月平均每日存款餘額達1,000～4,999元，就能享有每月30次的行動銀行跨行轉帳免手續費優惠。