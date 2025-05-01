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報稅季來了！持土銀信用卡繳稅最高回饋3100元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應美國對等關稅衝擊，今年財政部也延長所得稅申報繳納期限至6月30日。為響應國家政策，土地銀行今年同步延長刷卡繳稅優惠期限至6月30日，且進一步加碼推出五大優惠，幫納稅人省荷包。

首先，持土地銀行任一信用卡，透過台灣Pay掃碼成功繳納綜所稅，每筆成功交易享「100元刷卡金回饋」。其次，土地銀行結合數位券平台推出抽獎活動，只要持土銀任一信用卡，透過台灣Pay掃碼繳稅成功並開通數位券錢包，前1,000名即享「100元數位券贈獎機會」。

第三，凡繳稅金額超過5,000元且使用土地銀行任一信用卡繳稅，享「3、6、9期零利率」優惠方案。第四，使用土地銀行JCB信用卡且透過台灣Pay成功掃碼繳稅者，可享「繳稅金額0.3%現金回饋」。土地銀行JCB極緻卡每卡最高回饋3,000元，JCB晶緻卡每卡最高回饋2,000元。第五，透過台灣Pay成功掃碼繳稅之土地銀行JCB信用卡持卡人還能獲得電子禮券抽獎機會乙次，獎項包含1萬元禮券等131個獎項。

以土地銀行JCB極緻卡友為例，若今年綁定台灣Pay掃碼繳綜所稅，最高可享「100元刷卡金回饋」及「3,000元現金回饋」，等於省下1張「台北-左營」高鐵來回票（標準車廂全票來回為2,980元）跟1個高鐵便當（120元）。

此外，土地銀行持續與JCB國際發卡組織合作，只要持土地銀行JCB卡成功登錄，就有機會享受五星饗宴、訂房平臺折扣，以及機場接送等優質服務。

信用卡 刷卡 土地銀行

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