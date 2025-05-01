智慧客服、專人專線 財政部報稅客服同步上線

每年報稅季正式從1日起跑，財政部報稅客服也同步上線。財政部表示，113 年度綜合所得稅與營利事業所得稅申報及繳納期間為5月1日至6月30日，如有任何稅務相關或系統操作問題，可利用智慧客服線上快速找答案，需要專人協助也可撥打客服專線諮詢。

為了及時解決民眾問題，財政部今年繼續沿用客服服務，除了電話客服，更有24小時線上諮詢的智慧客服，民眾如果有稅務相關問題，可以透過「國稅小幫手」，若為系統操作問題，則是可以找「啵兒棒」綜所稅問答機器人。

財政部表示，民眾若需要專人協助，電話客服也持續上線中，提供市話撥打的電話客服專線0800-000-321，可諮詢稅務相關問題，若無市話，手機詢問時也請逕洽戶籍所在地國稅局。

若是系統操作問題，綜所稅可於每日上午8時至下午10時間撥打0809-099-089，營所稅可於每日上午8時至下午6時間撥打0809-088-198，外僑綜所稅則是在每日上午8時至下午10時間撥打0809-085-188，在6月底報稅結束前一周，電話客服更延時服務，請有問題的民眾可多加利用。