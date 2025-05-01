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報稅季到！30歲女自曝「從未繳過稅」 月薪3萬每年還能出國4次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名30歲女子表示自己月薪3萬元，比較起來屬於低薪族群，由於收入未達課稅標準，因此從未繳納過所得稅。示意圖／ingimage
一名30歲女子表示自己月薪3萬元，比較起來屬於低薪族群，由於收入未達課稅標準，因此從未繳納過所得稅。示意圖／ingimage

5月報稅季來到。一名30歲女子表示自己月薪3萬元，比較起來屬於低薪族群，由於收入未達課稅標準，因此從未繳納過所得稅。她透露自己不婚不生，照目前的狀態，一年還可以出國旅遊四次。文章一出也引起眾人討論，不少人羨慕說「好猛還可以出國玩四次！」

女子在Dcard以「有人跟我一樣『一輩子沒繳過稅嗎？』」為題發文，她同時提到，自己不打算結婚生小孩，也沒有交往對象，不打算交男友（飯票可以）。文章最後，她也問道：「大家來分享你們繳稅繳多少？」引起熱議。

文章曝光後，不少人表示一樣沒繳過稅，「沒繳過稅而且還退稅+1」、「年薪30萬（身體不好只做半職5.5小時），股息約8萬／年，今年算起來可退稅6800元」、「我還被退稅」、「萬年退稅，扶養+股息，很容易的」、「35歲，只上班四年半，沒繳過，只退稅過」。

也有網友羨慕稱，「老實說， 阿伯我有羨慕， 活出自己想要的方式就好」、「好猛還可以出國玩四次！」、「好讚，佩服這種生活」、「每年繳的稅都可以出國玩好幾次」、「好羨慕，我每年都要繳好多稅，嗚嗚嗚」、「一堆市場攤販也不用繳稅還退稅，但是買好幾棟房子」。

還有人說，「妳買東西都有內含營業稅」、「現在不只炫富連窮都能炫了」、「其實蠻可憐的⋯ 這樣出國是能去哪裡」、「妳只要活在台灣妳就一定有繳稅，只是什麼形式發生而已」、「30歲叫一輩子，那就希望妳20年後還在不繳稅」。

報稅 繳稅

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