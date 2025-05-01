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2025報稅／地下車位免房屋稅？財稅局曝一關鍵指標判斷是否繳稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
地下停車場示意圖。記者黃義書／攝影
地下停車場示意圖。記者黃義書／攝影

不少民眾以為，只要是地下室的車位，就可以免徵房屋稅，但其實是否課稅，關鍵不在於地點，而在於使用方式！台南市財稅局提醒，若地下車位只是單純停車、不收費、沒出租，才有可能免課房屋稅；但若有收費、出租或作為營業使用，就會被視為有使用利益，需依法課徵房屋稅。

舉例來說，如果是自家人在用的停車位，或公司提供給員工免費停車，這類情況通常不會被課稅；屋主如果把房子和車位一起租給房客，而車位只是房客自用，那也可以免徵房屋稅。

財稅局說明，如果停車位是拿來收費的，不論是計時、計次，還是租給別人使用，甚至是營業場所提供給顧客的停車空間，都屬於有營利行為，就要課房屋稅。

另外還有一種情形要課稅，財稅局舉例，屋主把房子和車位一起租給房客，本來這樣的出租行為是合理的，車位也可以算是「供房客自用」，所以免課房屋稅，但如果房客自己不使用那個車位，而是再把車位另外租給第三人，車位就變成了「轉租給別人賺錢用」，不再是「自用」，因此稅捐機關會認定這是屬於「營利使用」，就必須課房屋稅。

財稅局提醒，民眾如果有不清楚的地方，可以主動向稅捐機關詢問，避免誤觸法規而補稅甚至受罰。

停車位 報稅 房屋稅

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