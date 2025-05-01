司令台算房屋 東縣利嘉國小收到稅單傻眼

台東縣利嘉國小近日收到房屋稅繳款書，竟然要繳稅556元，讓校長、老師一頭霧水，納悶怎麼學校還要繳稅，一查課徵標的竟然是司令台。縣府稅務局解釋，因房屋稅條例第15條修正，電腦勾稽無法審核，校方只要拍照證明是司令台就可免稅。

利嘉國小校長林庭瑤說，日前收到房屋稅繳款書，原以為是自己的，仔細一看卻是學校要繳房屋稅556元，他還特地看一下地址，真的是寫利嘉國小，「我還是第一次遇到學校需要繳房屋稅。」

林庭瑤表示，他查了一下地號，原來是司令台，致電台東縣稅務局詢問，對方解釋是電腦自動勾稽出來的，他將此事在臉書貼文「原來電腦不只會挑花生，還會斂財」，引起網友議論。

台東縣稅務局房屋稅科科長龔琬喻指出，只要有屋頂的建築物都可算是房屋，司令台有屋頂，也屬於房屋，過去房屋價值在10萬元以下免繳房屋稅；但去年房屋稅條例第15條修正，非屬自然人（例如法人）不適用免繳，因此電腦只要勾稽到非自然人有房屋就會寄繳稅通知。

龔琬喻說，今年這類案件有很多，只要提出類似司令台使用而非住宅等證明就可取消繳稅，例如利嘉國小只要拍照證明課徵的「房屋」是司令台，寄回稅務局就不用繳稅了。