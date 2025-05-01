誤列非自住 房屋稅額增3倍 新北民怨炸鍋

房屋稅2.0今起開徵，新北市上千市民驚見繳款書上自住房屋被誤列為「非自住」，適用高達3.2%至4.8%的稅率，稅額暴增為3倍，稅捐稽徵處新莊等分處電話一早就被打爆；北市也傳出類似情況。新北市議會昨討論，要求市府3日內提檢討報告，1周內修正錯誤。

新北稅捐處回應，因新取得房屋未辦戶籍登記與申報，及舊制核定為自住房屋卻未在規定期限前完成戶籍登記，加上財政部、內政部稅務與戶政系統整合格式不一致技術問題，造成部分案件無法正確勾稽。辦竣戶籍登記及申報期限已延長至6月2日，溢繳稅款會主動退稅。

民眾黨新北市議員陳世軒說，近日接獲許多民眾陳情，說自用住宅設籍多年從未變動，名下更無其他財產，但收到的稅單卻顯示非自用，想致電稅捐處詢問卻打不進去，轉接總機才知道，詢問電話太多，說是因系統轉換導致課稅資料出錯。

陳世軒說，稅務系統改版，財政部財政資訊中心提供的程式指令與地方稅捐處的原始資料轉檔錯誤，導致民眾收到的稅單有誤；數發部今年預算高達50.77億元，主要任務之一就是承接更多跨部門系統整合的任務，卻出現這種問題。

國民黨議員陳明義也批評，政府有8個月的準備期卻大出包，誇張至極。

「房屋稅是地方稅。」民進黨團總召廖宜琨說，各縣市政府負責開徵、核定並查核稅捐資料，民眾收到錯誤稅單是因市府行政怠惰，藍白卻指是中央政府問題。

民進黨團幹事長山田摩衣說，地方稅務單位理應提前1年啟動作業，但新北市府無積極作為，才導致稅單錯誤、民怨四起。書記長顏蔚慈也說，北市更出現將公設納入非自住的誇張烏龍，要求盡快更正錯誤。

新北財政局長陳榮貴說，誤列案件近千件，占新北32萬戶非自住房屋0.003%，都是系統未能正確比對的個案，系統介接問題已提報中央，財政部已將出租房屋申報期限延長至6月2日，民眾可於期限內更正或補申報，即可改按較低稅率課徵，若溢繳會主動退稅。

北市稅捐處表示，目前沒有系統轉換錯誤的情形，台北市民可能被課3.2%非自住稅率，應是新制實施後，民眾未依限設立戶籍的關係。

桃園僅少部分民眾收到輔導通知書，地方稅務局長姚世昌表示，主因房屋坐落檔與戶籍門牌檔因數字呈現方式不一致，無法成功挑列設立戶籍資料，已陸續修正。