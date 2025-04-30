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房屋稅近1千戶誤課非自住稅率 新北向中央提報系統介接問題

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議會今舉行一至六審聯合質詢，財政局長陳榮貴備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今舉行一至六審聯合質詢，財政局長陳榮貴備詢。記者劉懿萱／攝影

房屋稅2.0新制今年5月1日起首次開徵，部分民眾發現房屋自住卻誤被列為非自住房屋稅。民進黨新北議員山田摩衣質詢，房屋稅新制去年就修正，今年卻發生這種問題，且反映錯誤稅單多在雙北，要求財政局一周提檢討報告。

財政局長陳榮貴說，受影響誤列案件近1千件，占新北32萬戶非自住房屋0.003%，此次錯誤主要是因新取得房屋未辦竣戶籍登記與申報，及舊制核定為自住房屋，未在規定期限前完成戶籍登記，同時中央財政部與內政部稅務與戶政系統整合，出現格式不一致技術問題，造成部分案件無法正確勾稽。

山田摩衣質疑，房屋稅新制去年就修正，照理說應去年就完成基本調查，為何財政局沒有同步更新，還要民眾發現，且反映錯誤稅單的民眾多在雙北，財政局一周提檢討報告。

陳榮貴說，目前清查出的誤列案件近千件，都是系統未能正確比對的個案，約占新北市32萬戶非自住房屋中的極小比例，另系統介接問題已提報中央，建議財政部將出租房屋申報期限已延長至6月2日，民眾可於該期限內更正或補申報，即可改按較低稅率課徵，若有溢繳稅款，稅捐處也會主動退稅。

民進黨新北議員山田摩衣質詢財政局長陳榮貴。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北議員山田摩衣質詢財政局長陳榮貴。記者劉懿萱／攝影

山田摩衣 房屋

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