房屋稅近1千戶誤課非自住稅率 新北向中央提報系統介接問題

房屋稅2.0新制今年5月1日起首次開徵，部分民眾發現房屋自住卻誤被列為非自住房屋稅。民進黨新北議員山田摩衣質詢，房屋稅新制去年就修正，今年卻發生這種問題，且反映錯誤稅單多在雙北，要求財政局一周提檢討報告。

財政局長陳榮貴說，受影響誤列案件近1千件，占新北32萬戶非自住房屋0.003%，此次錯誤主要是因新取得房屋未辦竣戶籍登記與申報，及舊制核定為自住房屋，未在規定期限前完成戶籍登記，同時中央財政部與內政部稅務與戶政系統整合，出現格式不一致技術問題，造成部分案件無法正確勾稽。

山田摩衣質疑，房屋稅新制去年就修正，照理說應去年就完成基本調查，為何財政局沒有同步更新，還要民眾發現，且反映錯誤稅單的民眾多在雙北，財政局一周提檢討報告。