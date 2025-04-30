房屋稅誤課稅率暴增引民怨 新北綠黨團批市府行政怠惰

新北多位市民陸續收到房屋稅繳款書，驚見自住房屋竟被誤列為「非自住」，適用高達3.2%至4.8%的稅率，引發民怨。新北民進黨團批評市府行政怠惰，導致系統錯誤未勾稽，甚至誤導民眾權益認知，侵害財產權益，要求市府3日內提出完整檢討報告。

新北稅捐處解釋，有2情況導致自住房屋收到非自住稅單，若有溢繳稅款，稅捐處會主動退稅。

總召廖宜琨指出，房屋稅是地方稅，由各縣市政府負責開徵與核定，稅捐資料亦由地方政府查核。這次民眾收到錯誤稅單，被誤課非自住房稅率，是因市府行政怠惰，國民黨議員卻指是中央政府問題，市府不能將錯誤合理化為「個案」輕描淡寫，一旦行政機關作業疏失，直接侵害民眾財產權與基本權益，絕對不能掉以輕心。

副召蘇錦雄表示，目前這類誤課現象僅出現在雙北，其他四大直轄市尚未發生類似狀況，市府若持續迴避責任，只會讓市民對政府失去信任；幹事長山田摩衣說，中央房屋稅2.0於今年課稅，地方稅務單位理應提前一年啟動作業，包括普查住宅持有人、協助民眾了解自身權益，但新北市府未有積極作為，才導致稅單誤傳、民怨四起。

書記長顏蔚慈強調，新北市前年通過囤房稅自治條例，但宣傳跟配套措施卻遲遲跟不上腳步，去年早該完成系統更新，新北市稅捐處顯然失職，台北市更出現將公設納入非自住的誇張烏龍。民進黨團要求新北市府於3日內提出完整檢討報告，並盡快更正錯誤，保障市民稅務權益不再受損。

新北稅捐處指出，民眾自住房屋收到非自住稅單，主要是因舊制非按自住稅率核課，及去年7月1日新制上路後新取得的房屋，民眾應辦竣戶籍登記向稅捐處申報，但民眾誤以為不用申報，導致列入非自住房屋。

稅捐處說，另外一種情形，是房屋稅新制新增「辦竣戶籍登記」規定，若已按舊制自住稅率核課者，僅須於3月24日前辦竣戶籍登記，稽徵機關即會主動核定續按自住稅率核課，但此項作業中央規畫由稅務系統勾稽戶政系統主動處理，少部分案件因兩系統建置地址格式不一致，或設籍人親屬關係為三親等(曾祖父母等)或養子女未能勾稽，故民眾所收到之稅單仍為非自住。

稅捐處說，辦竣戶籍登記及申報期限已延長至6月2日，民眾可於該期限內更正或補申報，即可改按自住稅率課徵，若有溢繳稅款，稅捐處也會主動退稅。因個案情況或有不同，納稅人如仍有疑義請向稅捐處及各分處洽詢或辦理查對更正。